Триумф лыжников, терпение Латыпова, достижение Ивлиева и мощь Голиковой: чем запомнился девятый день Игр

| Борислав Головин

Российские спортсмены завоевали четыре медали в девятый день Олимпиады в Пекине. Лыжники одержали победу за явным преимуществом в мужской эстафете. Шорт-трекист Константин Ивлиев сумел завоевать серебро на дистанции 500 м. Конькобежка Ангелина Голикова довольствовалась бронзой в индивидуальном спринте, а биатлонист Эдуард Латыпов — в гонке преследования.

Самый успешный день для России

Девятый день Олимпиады в Пекине стал для сборной России пока что самым успешным. Ей удалось завоевать сразу четыре медали (одна золотая, одна серебряная и две бронзовые). Такой рывок позволил команде выйти на чистое второе место по количеству наград (17). Недосягаемыми остаются только норвежцы, в активе которых 21. По числу же золотых медалей страна делит шестую строчку с Австрией и Китаем.

В некоторых видах отечественные спортсмены выступили лучше, чем прогнозировал RT. Например, предполагалось, что лыжники в эстафете займут второе место, а они впервые за 42 года одержали победу в этом виде, опередив главных конкурентов, норвежцев, более чем на минуту. По общему количеству медалей (3 золота — 3 серебра — 1 бронза) отечественные лыжники располагаются на первой строчке.

Приятной неожиданностью стало и серебро молодого Константина Ивлиева, который в текущем сезоне лишь раз попадал в первую тройку на этапах Кубка мира, а в Пекине уступил чемпиону Шаоану Лю считаные доли секунды. В шорт-треке в воскресенье был разыгран ещё один комплект наград — в женской эстафете. Россиянки довольствовались стартом в финале B, где оказались дисквалифицированы. Победу же с новым олимпийским рекордом одержали Нидерланды, опередившие Южную Корею и Китай.

А вот награду Эдуарда Латыпова в спринте или гонке преследования RT предсказывал. Правда, ожидалось, что он возьмёт серебро. В пасьюте уроженец Гродно довольствовался бронзой. Но и этот результат можно назвать отличным, учитывая, что он совсем недавно вернулся в строй после перенесённого коронавируса.

Девушки в аналогичной дисциплине не порадовали. Ожидалось, что подняться на пьедестал способна Кристина Резцова, но она допустила семь промахов и финишировала 26-й. Лучшей из наших стала Ульяна Нигматуллина, занявшая 11-ю строчку. Пока в активе биатлонистов лишь две бронзы. Остаётся надеяться, что на следующей неделе они пополнят копилку в эстафетах и масс-стартах.

Ожидалось место в призах и на дистанции 500 м у женщин в конькобежном спорте. Вот только в этом виде россиянки могли и одержать победу. В итоге Ангелина Голикова продемонстрировала третий результат и завоевала первую олимпийскую медаль в карьере.

Также в коньках в воскресенье состоялось ещё одно приятное событие. Мужская четвёрка в составе Даниила Алдошкина, Александра Румянцева, Сергея Трофимова и Руслана Захарова пробилась в полуфинал командной гонки преследования с третьим временем.

Неудачный старт в бобслее и очередная победа в кёрлинге

В бобслее в воскресенье состоялось историческое событие. Впервые в рамках олимпийской программы прошли соревнования в женском монобобе. Ранее этот вид на Играх был представлен мужской четвёркой, а также мужской и женской двойками. Единственная представительница России Надежда Сергеева выступила не слишком удачно. Если в первой попытке она показала девятое время и попала в топ-10, то во второй — только 13-е и опустилась на промежуточную 13-ю строчку.

«Сегодня я допустила ошибки в обоих заездах, но в разных местах. Но то, что я могла сделать, сделала», — подвела итоги Сергеева.

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Уверенно лидирует после двух попыток представительница США Кейлли Хамфрис. Она на 1,04 секунды опережает ближайшую преследовательницу канадку Кристин де Брюйн и на 1,22 секунды — немку Лауру Нольте.

В горнолыжном спорте от отечественных атлетов изначально сложно было ждать хороших результатов. В гигантском слаломе у мужчин чуда не произошло. Иван Кузнецов и Александр Андриенко не просто не смогли пробиться во вторую попытку, но даже не сумели добраться до финиша в первой, хотя эту задачу успешно выполнили, например, соперники из Индии, Ямайки, Пуэрто-Рико и Сан-Марино. Золото же предсказуемо досталось лидеру общего зачёта КМ швейцарцу Марко Одерматту, который на 0,19 секунды опередил словенца Жана Краньеца и на 1,34 секунды — француза Матьё Февра.

Если у женской сборной России по кёрлингу в воскресенье был день отдыха, то мужская снова порадовала болельщиков. После двух поражений подряд, от США и Швейцарии, она одержала третью победу в серии. Причём противостояние с Италией напоминало качели. Со второго по пятый энд команды обменивались победами с разницей в три камня. Равенство в счёте сохранялось вплоть до девятого, когда коллектив Сергея Глухова совершил решающий рывок — 10:7. Очередной успех позволил отечественным кёрлерам включиться в борьбу за попадание в плей-офф. Теперь они с равными показателями делят четвёртое место в группе с Канадой.

В мужском хоккейном турнире групповой этап уже подошёл к концу. В квартете С интрига в борьбе за прямые путёвки в четвертьфинал умерла заранее. Финляндия и Швеция одержали по две победы и стали недосягаемыми для преследователей.

Однако в очном противостоянии они, видимо, вдохновившись примером России и Чехии, подарили болельщикам «триллер». «Тре крунур» по истечении первого получаса уверенно вела — 3:0 — и, казалось, сняла все вопросы. Однако в заключительном периоде Суоми совершили впечатляющий камбэк, забросив три шайбы за семь минут и 12 секунд. Главным героем в их составе стал оформивший дубль форвард «Йокерита» Ииро Пакаринен. А в овертайме финны вырвали волевую победу благодаря голу Харри Песонена.

Латвия в матче со Словакией потерпела третье поражение подряд (2:5) и осталась без очков. Четвёртой шайбой на ОИ отметился 17-летний нападающий Юрай Слафковски. В гонке лучших снайперов Олимпиады он продолжает делить лидерство со шведом Лукасом Валльмарком.

В группе А Канада и Германия теоретически могли догнать лидирующую сборную США, но этого не произошло. Немцы не сумели отобрать очки у американцев и, хотя и открыли счёт уже на второй минуте, уступили — 2:3. «Кленовые листья» ожидаемо не оставили шансов хозяевам, поразив их ворота пять раз, и заняли чистое второе место.

Таким образом, в первой стадии плей-офф встретятся Словакия и Германия, Канада и Китай, Чехия и Швейцария, а также Дания и Латвия. Россия в четвертьфинале померится силами с победителем последнего противостояния. Также «красная машина» вплоть до финала не пересечётся с США, Канадой и Швецией, попавшими в другую половину сетки.

Падение Тандреволд и признание Васнецовой

Погода ежедневно добавляет организаторам Олимпиады головной боли. В начале Игр в горном кластере ударили сильные морозы, такие, что спортсменам приходилось выходить на старт в специальных пластырях на лице в надежде избежать обморожений. Затем температура повысилась, но в воскресенье случилась новая напасть — снегопад, хотя ранее на небе не появлялось ни облачка.

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Выпало такое количество осадков, что пришлось перенести на более поздний срок квалификацию фристайлисток в слоупстайле, которая должна была пройти рано утром. К вечеру снег не прекратился, и аналогичная судьба ждала квалификацию женщин в акробатике.

В сложных погодных условиях непросто пришлось и лыжникам, и биатлонистам. Они буквально утопали в свежем снегу, и каждый шаг давался с трудом. В случае с Ингрид Ландмарк Тандреволд всё едва не завершилось серьёзными проблемами. После заключительного рубежа она шла третьей, но на последнем круге сильно сбавила скорость и закончила гонку преследования лишь 14-й.

Финишировав, норвежка рухнула без сил. Подняться на ноги самостоятельно ей не удалось. Биатлонистку под руки увели члены скандинавской сборной. К счастью, спустя некоторое время она почувствовала себя лучше. Врач сборной Норвегии Ларс Кольсруд подчеркнул, что девушка находится в сознании, хотя состояние её по-прежнему вялое и подавленное. Поддержала партнёршу и одержавшая победу соотечественница Марте Ройселанн.

«Это невесело. Ей хорошо помогли, я с ней долго разговаривала, Тандреволд снова на ногах и, надеюсь, быстро поправится. Похоже, всё идет хорошо, и это, в конце концов, самое главное», — приводит слова Ройселанн телеканал «Матч ТВ».

Между тем переболевшая коронавирусом российская биатлонистка Валерия Васнецова рассказала об условиях жизни в карантинном отеле. По её словам, ничего передавать в номер ей было нельзя. Оказалась запрещена и работа на тренажёре. А спустя пару дней пребывания там из-за скудного питания у спортсменки начались боли в желудке.

«Я просила лекарства — тоже не положено. Извините, но у меня просто уже не оставалось выбора, кроме как выложить это в сеть, иначе я бы не протянула. Рада, что потом всё невозможное оказалось возможным… Хочу сказать спасибо моему соседу напротив. Его зовут Филипп, он из Швейцарии. Он подкладывал мне под дверь шоколад и фрукты, которые ему передавали коллеги по команде. Он очень добрый и интересный человек», — рассказала Васнецова «Матч ТВ».