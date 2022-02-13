«У норвежцев просто не было шансов»: безоговорочная победа российских лыжников в эстафете восхитила всю страну

| Владимир Зайвый

Все российские спортсмены заслуживают похвалы за победу в эстафете на Олимпиаде в Пекине. Об этом рассказала глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе. По её словам, она испытала панику на последнем этапе, на котором бежал Сергей Устюгов, но потом поняла, что он находится в отличной форме. Серебряный призёр Игр Максим Вылегжанин особо отметил Алексея Червоткина, который создал достаточный для победы отрыв. Как в стране отреагировали на триумф лыжной сборной — в материале RT.

Победа российских лыжников в эстафете, как и аналогичный успех девушек накануне, едва ли кого-то оставила равнодушными. Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе не скрывала своей радости по поводу успеха Алексея Червоткина, Александра Большунова, Дениса Спицова и Сергея Устюгова.

«Я могу сказать, что чем сложнее погода, тем чаще бывает, что у нас всё отлично. Спасибо Господу Богу. На самом деле, ребятам было очень тяжело. Я просто рада за всю команду. Каждый из них заслуживает похвалы. Саша произнёс хорошие слова: «Нам нравится Китай, вторая родина». Значит, мы ещё поборемся здесь. На втором этапе подумала, что всё будет хорошо, но всё равно нервничаешь», — приводит её слова «Матч ТВ».

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Вяльбе также рассказала, в какой момент она испытала сильнейшее волнение, а также провела небольшой анализ гонки.

«Первые минут десять была паника на последнем этапе, что Сергей начал сильно. И все кричали — останавливайте его. Я подумала, что у человека суперсостояние. Я разговаривала с Лёшей, Сашей, они сказали: «Сергею надо сказать, чтобы без эмоций начинал». Денис сказал, что очень тяжело было. Но он любит бегать «в стаде», а здесь он был один. Мы гордимся ими и надеемся, что вся страна тоже», — добавила глава ФЛГР.

Особое упоминание заслужил Устюгов, считает серебряный призёр Игр в Сочи Максим Вылегжанин. Он напомнил, что у 29-летнего спортсмена был самый долгий путь к олимпийскому подиуму.

«Все наши ребята здорово отработали свои этапы, Червоткин молодец, создал хороший задел с самого начала, а затем все остальные поддержали его начинание. У норвежцев просто не было шансов сегодня против нашей сборной, на каждом этапе был огромный отрыв. Конечно, особенно радостно и за Устюгова, наконец-то у него олимпийская медаль, золото. У него и травмы были, непростая карьера, и на Олимпиаду в Пхёнчхан несправедливо не допустили. Можно сказать, ему воздалось и за прошлые Игры, он заслужил эту медаль», — отметил Вылегжанин.

Олимпийский чемпион 2002 года Михаил Иванов заявил, что ожидал уверенной победы российских лыжников и был бы удивлён, если бы кто-то сумел навязать команде борьбу. Он также низко оценил уровень подготовки норвежцев, занявших второе место.

«Молодцы, сегодня на высоте, как и девочки, здорово отработали. Ожидаемо, если бы финишировали без флага, а в борьбе, это была бы сенсация. А так всё, как и должно быть. На сегодняшний день сборная России самая лучшая и самая сильная. Норвежцы просто не готовы к Олимпийским играм. Большунов — мировой лидер лыжных гонок, никаких других разговоров и быть не может», — сказал Иванов.

Победитель сочинской Олимпиады в марафоне Александр Легков ярко отреагировал на успех лыжников в эстафете. Он сказал, что теперь российская лыжная сборная окончательно застолбила за собой звание лучшей в мире.

«Шикарные эмоции! Червоткин сделал отрыв, а другие поддержали. Все провели этапы идеально. Очень рад за Устюгова, все стали чемпионами. Голоса нет, эмоций нет. Я счастлив! Окончательно лучшие в мире, теперь никто не подвергнет это сомнению. 50 лет не было золотого дубля. Мы переживали, что есть норвежцы, но ребята доказали, что нет норвежцев. Есть только Россия!» — заявил Легков «Чемпионату».

После эстафеты Большунов обошёл по общему числу олимпийских медалей самого титулованного российского лыжника Николая Зимятова, а Спицов с ним сравнялся. Победитель эстафеты 1980 года тоже не скрывал гордости за Червоткина и Устюгова, отметив их вклад в успех команды.

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«Это удивительные и фантастические победы — что вчера у женщин, что сегодня у мужчин! Мы старались мало об этом говорить, но победа в мужской эстафете была прогнозируемой. Россия — единственная страна, в которой очень сильная и ровная команда. У других есть слабые звенья. Плюс высота и сложная трасса, на которой ребята себя уверенно чувствуют. Хотелось бы поздравить всех россиян, всех любителей лыжного спорта. Рад, что традиции продолжаются! Тренеры и Вяльбе очень грамотно расставили спортсменов по этапам. Червоткин уже доказывал, что он хороший стартёр — можно сказать, он и сделал этот задел, что придало остальным уверенности. Рад за Устюгова! Наконец-то Сергей стал олимпийским чемпионом!» — сказал бывший спортсмен.

Зимятов является единственным в истории победителем гонок на 30 и 50 км на одной Олимпиаде. В этот раз повторить его успех может Большунов, считает четырёхкратный чемпион.

«Олимпийских медалей у Большунова уже даже больше, чем у меня! Правда, у меня всё-таки четыре золотые медали, а у Александра пока только две. По золотым он может и сравняться: остался командный спринт и полтинник. Саша может со мной сравняться и стать королём лыж. Я ни в коем случае не расстроюсь и не обижусь! Буду только радоваться! Это здорово! Будет третий король лыж. Я верю в Большунова. Удачи Саше и всем нашим лыжникам в оставшихся гонках», — добавил Зимятов.

Олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов выступил с предложением наградить государственными наградами Вяльбе, Большунова и его тренера Юрия Бородавко. Он также похвалил команду за доверие Устюгову, для которого это мог быть последний шанс на золотую медаль.

«Настоящие красавцы и герои! Ребята — молодцы. Правильно сделали, что поставили Устюгова на последний этап. Думаю, его карьера подходит к концу, если он уйдёт олимпийским чемпионом, это будет потрясающе! Были переживания, но он не дал ничего сделать Клебо. В итоге сам Клебо встал, а Серёга докатил гениально до финиша. Бородавко заслужил Героя России, потом Вяльбе, потом Большунов. Не надо бояться давать тем, кто заслужил. А часто дают тем, кто понятия не имеет. Но жираф большой, ему виднее», — сказал Тихонов.

Сам Бородавко отметил, что его подопечные исполнили его давнюю мечту одержать победу в эстафете. По его словам, все лыжники были заряжены только на это.

«Выступление просто великолепное! У нас был очень жёсткий настрой. Настрой только на победу! С первого этапа захватили лидерство и не отпускали его до конца. Ребята все молодцы, все старались! Вся команда сегодня победила, все четыре человека! Они являются олимпийскими чемпионами. Это давняя мечта. Мы не выигрывали с 80-го года. Это радость для всей России! Поздравляю абсолютно всех россиян с такой замечательной победой!» — цитирует специалиста «Спорт-Экспресс».

Вице-чемпионка мира Наталья Матвеева отметила ровный состав российской команды, в которой не оказалось слабых мест. Она уверена, что это и позволило мужчинам одержать победу.

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«Это просто великолепно! Думаю, вся Россия следила за гонкой. С минутным, как говорится, отрывом — это очень солидно. Каждый этап ребята отработали на максимум. Честно, очень рады. Вчера девчонки выиграли, сегодня — ребята. Мы сегодня были на голову выше, чем остальные команды. Если посмотреть в совокупности — как в каждой команде спортсмен выступал — можно сказать, что у нас была самая стабильная команда. Она показала превосходный результат, одержала победу с большим преимуществом», — сказала бывшая лыжница.

Вице-президент ФЛГР Сергей Крянин назвал главным творцом победы Червоткина. По его словам, созданный на первом этапе решил исход гонки.

«Команда смогла реализовать все этапы: сделали преимущество и уже в комфортных условиях Сергей Устюгов довёл её до логического завершения. Все — красавцы! Наши лыжники доказали, что они настоящие олимпийские чемпионы. Думаю, Алексей Червоткин сделал ключевое — отрыв. При такой погоде отрыв должен быть хотя бы 20-30 секунд — это позволяет не получать особого преимущества при снегопаде. Алексей свою задачу выполнил, дальше ребята просто довели до конца. Все надеялись на медали, все хотели бороться. Но наши на данный момент лучшие. Так что будем надеяться, что эта их, так скажем, эйфория продлится не один год, и мы будем бороться только за первые места», — заявил Крянин.