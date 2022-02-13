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Глава ОКР Поздняков: россияне доказали, что сейчас именно они короли лыж

13.02.2022, 13:52 |

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков прокомментировал победу мужской сборной России по лыжным гонкам в эстафете на Олимпиаде в Пекине.

Глава ОКР Поздняков: россияне доказали, что сейчас именно они короли лыж
  • Gettyimages.ru

«У всех, кто смотрел эту гонку, уверен, фантастические эмоции. Очень рад за каждого из наших ребят — они давно шли к этой медали и выиграли её сегодня за явным преимуществом», — цитирует Позднякова пресс-служба ОКР.

Он поздравил с выдающейся победой главу Федерации лыжных гонок России Елену Вяльбе, отметив большую проделанную работу федерации для достижения данного результата.

«Наши лыжники, которые в Пхёнчхане были молодой, амбициозной, но ещё необстрелянной командой, в Пекине доказали, что именно они сейчас короли лыж. Отмечу Сергея Устюгова. Его не пригласили на Игры-2018, и это большое счастье, что сегодня он всё всем доказал. Поздравляю болельщиков и всю нашу огромную страну!» — добавил Поздняков.

Сборная России в составе Алексея Червоткина, Александра Большунова, Дениса Спицова и Сергея Устюгова выиграла эстафету с результатом 1 час 54 минуты 50,7 секунды. Россияне опередили норвежцев на 1 минуту 7,2 секунды. До этого последний раз мужская национальная команда побеждала в эстафете на ОИ-1980 в Лейк-Плэсиде.

Ранее Вяльбе призналась, что запаниковала в первые 10 минут последнего этапа мужской эстафеты.

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