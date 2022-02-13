Вяльбе призналась, что запаниковала в первые 10 минут последнего этапа мужской эстафеты

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Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала победу мужской национальной команды в эстафете на Олимпиаде в Пекине.

«Я могу сказать, что чем сложнее погода, тем чаще бывает, что у нас всё отлично. Спасибо Господу Богу. На самом деле, ребятам было очень тяжело. Я просто рада за всю команду. Каждый из них заслуживает», — сказала Вяльбе «Матч ТВ».

Она также призвала пока не оценивать успех сборной раньше времени, так как Олимпиада ещё не закончена, и есть возможность ещё побороться за медали.

«На втором этапе подумала, что всё будет хорошо. Но всё равно нервничаешь. Первые минут десять была паника на последнем этапе, что Сергей начал сильно. И все кричали: останавливаете его. Я подумала, что у человека суперсостояние. Я разговаривала с Лёшей, Сашей, они сказали: «Сергею надо сказать, чтобы без эмоций начинал». Денис сказал, что очень тяжело было. Но он любит бегать «в стаде», а здесь он был один. Мы гордимся ими и надеемся, что вся страна тоже», — добавила Вяльбе.

Сборная России в составе Алексея Червоткина, Александра Большунова, Дениса Спицова и Сергея Устюгова выиграла эстафету с результатом 1 час 54 минуты 50,7 секунды. Россияне опередили норвежцев на 1 минуту 7,2 секунды. До этого последний раз мужская национальная команда побеждала в эстафете на ОИ-1980 в Лейк-Плэсиде.

Ранее сообщалось, что сборная России впервые за 50 лет сделала «золотой олимпийский дубль» в лыжных эстафетах.