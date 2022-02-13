Легков  — о золоте в эстафете на Играх-2022: гонку провели идеально

«Шикарные эмоции. Червоткин сделал отрыв, а другие поддержали. Все провели этап идеально. Очень рад за Устюгова, все стали чемпионами», — цитирует Легкова «Чемпионат».
Он подчеркнул: теперь российские лыжники точно всем доказали, что они лучшие в мире.
В составе сборной России выступали Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов и Сергей Устюгов.
Большунов стал двукратным чемпионом Пекина по лыжным гонкам.
Второе место заняли норвежцы с отставанием 1 минута 7,2 секунды. Тройку замкнули французы (+1:16,4).
Российские лыжники впервые за 42 года выиграли эстафету на Олимпиаде.
Ранее Дмитрий Губерниев назвал выдающейся победу российских лыжников в эстафете Игр-2022.