Легков  — о золоте в эстафете на Играх-2022: гонку провели идеально

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Олимпийский чемпион Александр Легков высказался о золотых медалях российских лыжников в эстафете на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине.

«Шикарные эмоции. Червоткин сделал отрыв, а другие поддержали. Все провели этап идеально. Очень рад за Устюгова, все стали чемпионами», — цитирует Легкова «Чемпионат».

Он подчеркнул: теперь российские лыжники точно всем доказали, что они лучшие в мире.

В составе сборной России выступали Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов и Сергей Устюгов.

Большунов стал двукратным чемпионом Пекина по лыжным гонкам.

Второе место заняли норвежцы с отставанием 1 минута 7,2 секунды. Тройку замкнули французы (+1:16,4).

Российские лыжники впервые за 42 года выиграли эстафету на Олимпиаде.

Ранее Дмитрий Губерниев назвал выдающейся победу российских лыжников в эстафете Игр-2022.