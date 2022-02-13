Губерниев назвал выдающейся победу российских лыжников в эстафете Игр-2022

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Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о золотых медалях мужской сборной России по лыжным гонкам в эстафете на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине.
Губерниев назвал выдающейся победу российских лыжников в эстафете Игр-2022
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«Настоящая «Красная машина». Феноменальные лыжи. Одно из самых выдающихся выступлений за историю лыж в России и СССР», — цитирует Губерниева «Чемпионат».

Он также назвал победителей Игр гениальным поколением.

По его мнению, тренерский штаб сборной России угадал с расстановкой лыжников на эстафету.

В составе сборной России выступали Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов и Сергей Устюгов.

Большунов стал двукратным чемпионом Пекина по лыжным гонкам.

Второе место заняли норвежцы Эмиль Иверсен, Пол Голберг, Ханс Кристер Холунд и Йоханнес Хёсфлот Клебо с отставанием 1 минута 7,2 секунды. Тройку замкнули французы Ришар Жуве, Уго Лапалус, Клеман Парисс и Морис Манифика (+1:16,4).

Ранее сообщалось, что российские лыжники впервые за 42 года выиграли эстафету на Олимпиаде.

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