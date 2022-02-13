Главная лыжная битва: Спицов лидирует с минутным отрывом в мужской эстафете на Олимпийских играх в Пекине

На зимних Олимпийских играх в Пекине разыгрываются медали в мужской лыжной эстафете 4 x 10 км. За победу борются сборные России и Норвегии. Отечественную команду представляют Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов и Сергей Устюгов. У них есть шанс выиграть первое золото с 1980 года. RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию гонки.
Бурман пытается навязать борьбу Холунду, на спуске финн даже быстрее катит, чем норвежец. Будет классно, если он немного сдержит Холунда. Спицов же свободно бежит к окончанию своего этапа.
Спицов старается, вполне живо он бежит, но Холунд по секундочке другой сокращает. 47 уже между ними.
За Холундом остались только Бурман и Париссе. Норвежец и их пытаться сбросить, потому что пользы от них ему никакой. Он проигрывает Спицову 50 секунд, а это значит, что Клебо придётся выложиться без остатка, чтобы попытаться догнать Устюгова. Но и этого может оказаться мало.
Спицову осталось зайти на один круг. Снег продолжает засыпать трассу, но это не мешает ему выигрывает 53 секунды. За 3,3 км такое не отыгрывается.
Да, начал работать Спицов! Уже 56 секунд выигрывает. А у Холунда такой прыти не видно. Он всё ещё везёт на себе других лыжников, которые не хотят ему помогать.
За 4,3 км Холунд сократил отставание всего на 10 секунд. То есть при действующей динамике он будет проигрывать на финише этапа около 38—40 секунд. Но мы надеемся, что Спицов ещё прибавит, а Холунда придержат другие лыжники.
Холунд тянет за собой своих не самых титулованных попутчиков. Ему нужно максимально сократить отставание для Клебо, чтобы тот успел посоперничать с Устюговым на финише. Но отыграть всю минуту у Спицова на 10 км — задача не из простых.
Спицов выигрывает 51 секунду у Холунда, Бурмана, Ноца и Париссе. Хювяринен начал отставать от них.
У Холунда, выступающего на третьем этапе, было на этой Олимпиаде два четвёртых места — в скиатлоне и в «разделке». Представляем, как сильно он хочет сегодня подняться на пьедестал почёта.
У Норвегии мог бы сегодня бежать сильный лыжник Симен Крюгер, но он пропустил все гонки из-за коронавируса. Однако к марафону он должен приехать и выступить в нём.
Спицов пока бежит максимально расслабленно, но тренеры его контролируют, так что переживать не стоит. Он выигрывает 53 секунды у преследователей, которые бегут целой группой.
Холунд и Бурман подпустили к себе финна Пертту Хювяринена, француза Клемана Париссе и немца Флориана Ноца. Все вместе они проигрывают Спицову 56 секунд.
Финляндия, Франция и Германия проигрывают Норвегии и Швеции всего 10 секунд. В споре за серебро ещё ничего не решено сегодня, норвежцы вполне могут и без медалей остаться, как это было в женской эстафете.
Денис Спицов вступил в борьбу! Началась коньковая часть эстафеты. Россиянин выигрывает 59,5 секунды у Ханса Холунда. Норвежца догнала шведская сборная, за которую теперь побежит Йенс Бурман.
Так, спокойно-спокойно! 🤫— Чемпионат (@championat) February 13, 2022
Отрыв сборной России от идущей второй Норвегии — ОДНА МИНУТА!
И ровно половина эстафеты позади. Впереди два этапа коньковым стилем 🙏 pic.twitter.com/pEKuFX58TZ
1,3 км до конца второго этапа. Большунов выигрывает 51,7 секунды у Гольберга и чуть больше минуты у остальных лыжников. За норвежцем началась погоня, его хотят всё-таки догнать.
Весьма острая идёт борьба за бронзу. Мох и де Фабиани подпустили к себе шведа Виллиама Поромаа и француза Юго Лапалю. И всего 10 секунд им проигрывает Нисканен.
По итогам двух кругов Большунов прибавил ещё две секунды. Теперь пора работать на полную на оставшихся 3,3 км.
Ничего нового пока не происходит. Большунов по-прежнему отрывается от Гольберга, теперь уже на 42 секунды он впереди. Де Фабиани и Мох по-прежнему борются за бронзу. Нисканен бежит на восьмом месте.
До 40 секунд вырос отрыв. Пройдено 4,3 км, осталось ещё чуть больше половины этапа. Большунов делает всё возможное, и ещё есть надежда, что он даже не начал работать на полную.
Гольберг бросился спасать Норвегию. Он оторвался от Моха и де Фабиани на 10 секунд. Но проигрывает Большунову всё те же 37 секунд.
Напомним, что сборная России в своей современной истории никогда не выигрывала олимпийскую эстафету. В последний раз это удавалось в 1980 году советской команде, в которой солировал Николай Зимятов.
Динамика Большунова остаётся прекрасной. Он ещё немного прибавил, выигрывает 36 секунд у Гольберга. Пока можно экономить силы, а ближе к концу этапа пытаться довести преимущество до минуты.
Норвежский лыжник бросился в погоню за Мохом и де Фабиани и за 1 км догнал их. Все трое уступают 30 секунд Большунову. Посмотрим, хватит ли у них сил догнать российского лыжника, который сегодня может выиграть свою седьмую олимпийскую медаль.
Гольберг остался в одиночестве, все недавние попутчики Иверсена оказались впереди или позади. Напомним, что норвежец занял пятое место в скиатлоне, был 11-м в «разделке» и 21-м в спринте. Большунов же в двух из этих видов был призёром.
В борьбу вступает олимпийский чемпион Александр Большунов! Как же мощно он сразу пошёл. Относительно Гольберга он выигрывает 34 секунды. По 24 секунды уступают немец Фридрих Мох и итальянец Франческо де Фабиани.
Пеллегрино и Бруггер всё-таки пытаются вырваться вперёд, оставляя Иверсена за собой. Между ними и Червоткиным — чуть больше 20 секунд. До конца этапа осталось 1,3 км. Норвежец уступает всё те же полминуты.
The running order at the first of four exchanges! 📜— 7Olympics (@7olympics) February 13, 2022
1st: ROC
2nd: 🇩🇪
3rd: 🇮🇹
30 kilometres to go! ⛷#Beijing2022 | #7Olympicspic.twitter.com/lTJb9QXkjW
Главная цель сборной России — создать для Устюгова такой отрыв, который не отыграет даже Клебо. Для этого Большунову предстоит сразиться с Гольбергом, а Спицову — с Холундом. В обеих парах россияне смотрятся предпочтительнее. Под вопросом было только противостояние Червоткина с Иверсеном, но в нём победу однозначно одерживает российский лыжник.
Очень странно, что Иверсен не пытается сбросить своих попутчиков-спринтеров. А ведь он чемпион мира в марафоне, хотя вы помните, что звание он получил после дисквалификации Клебо и сломанной палки Большунова.
Отрыв перевалил за полминуты. Никто даже не пытается догнать Червоткина, преследователи бегут в разминочном темпе. Свенссон не выдерживает даже его и немного отваливается.
Червоткин по итогам двух кругов выигрывает 27 секунд. Отличный отрыв, осталось только 3,3 км дотерпеть и передать эстафету Большунову.
Из тех, кто бежит с Иверсеном, никто не обладает золотыми амбициями. Поэтому всем будет выгодно сдерживать Иверсена, чтобы иметь больше шансов на серебро и бронзу. Повторяется ситуация второго этапа женской эстафеты, когда никто не хотел помогать Терезе Йохауг и тем более отпускать её.
Не будем забывать о сборной Финляндии, за которую на втором этапе побежит Ийво Нисканен. Но его напарник Ристоматти Хакола проигрывает уже 43,3 секунды Червоткину.
Иверсен понял, что помощи ждать неоткуда, и чемпион мира в спринте повёл группу за собой. Но до Червоткина ему не хватает 21,6 секунды. Догнать россиянина будет сложно, только если он сам не выдержит всю дистанцию. Но в это слабо верится — всё-таки он один из лучших «раздельщиков» мира и умеет бежать в одиночку.
На 17 секунд отрывается Червоткин, но ещё даже половина этапа не прошла. Радоваться отрыву пока рано. Всё ещё может поменяться.
С Бруггером и Иверсеном бегут серебряный призёр спринта Федерико Пеллегрино из Италии, швед Оскар Свенссон и француз Ришар Жув. Такая вот спринтерская компания, которая вряд ли повезёт Иверсена к финишу этапа.
Вторая попытка выглядит лучше первой. Червоткин оторвался на 12,6 секунд, и это уже вполне серьёзно. Иверсен бежит за спиной Бруггера, и это не очень хороший знак для норвежцев.
Начинают отваливаться некоторые спортсмены, в основной группе всего семь человек. Но Червоткин хочет оставить их позади, снова предпринимает попытку оторваться.
Группа воссоединилась, Червоткин по-прежнему ведёт всех за собой. Спортсмены преодолели первый из трёх кругов, который каждый пройдёт на своём этапе.
Тренеры кричат Червоткину, что лыжи едут хорошо, так что ему можно атаковать. Что он и начинает делать. Иверсен выходит на вторую позицию, но не отвечает всерьёз.
Но на спуске россиянин решил всё-таки выйти вперёд. Хочется вспомнить его героическое выступление в эстафете на чемпионате мира, когда он уничтожил всех соперников на первом этапе и привёз всем 45 секунд. Надеемся, сегодня увидим что-то похожее в исполнении Червоткина.
Червоткин не настаивает на лидерстве, даёт другим лыжникам поработать. Выходить вперёд пока рано, особенно в такой жесточайший снегопад.
Вообще, за Норвегию должен был первоначально бежать Эрик Вальнес, но он тоже не впечатлял на этой Олимпиаде, заняв 11-е место в спринте и 15-е в «разделке».
Червоткин ведёт группу, за ним Иверсен, а по левую руку от него — немец Янош Бруггер. Неужели Германия снова хочет на пьедестал почёта, как вчера?
Поехали! Мужская эстафета стартовала! Удачи сборной России!
Погода сегодня не балует спортсменов. В Чжаньцзякоу резко похолодало, усилился ветер и пошёл снег. Надеемся, что российские сервисмены готовы к такому сюрпризу.
Очень сложные погодные условия на олимпийской трассе перед мужской эстафетой: сильный ветер и снегопад ❄💨🥶— Чемпионат (@championat) February 13, 2022
Надеемся, это нашим парням не помешает! 💪 pic.twitter.com/LclCRWOFJS
Победитель прошлогоднего скандального марафона Иверсен в этом сезоне совсем не впечатлял. На его счету всего одно попадание в топ-15 нынешнего Кубка мира — седьмое место в классической «разделке». Также он неважно смотрелся в единственной эстафете сезона. Да и вообще в последний раз норвежец выходил на старт 1 января. Сегодня он будет либо джокером норвежской команды, либо её якорем.
От норвежцев же неизвестно чего ждать. Безусловно, Гольберг, Холунд и Клебо уже успели проявить себя с лучшей стороны, хотя медали пока выиграл только один из них. Но в какой форме сейчас Иверсен, никто не знает. Для него это первая гонка на этой Олимпиаде, и ему сразу же доверили стартовый этап.
Состав российской команды стоит признать оптимальным. Большунов — лидер команды и побежит классикой второй этап после серебра в «разделке». Червоткин занял в той гонке пятое место. Спицов блестяще выступил в скиатлоне, особенно в коньковой его части, которую ему доверили сегодня. Устюгов будет сверхмотивирован на то, чтобы выиграть свою первую олимпийскую медаль, а ещё он хорошо умеет финишировать, что было видно в спринте.
Раз так, то представляем состав сборной Норвегии. Сегодня за неё побегут Эмиль Иверсен, Пол Гольберг, Ханс Холунд и Йоханнес Клебо.
В первую очередь ждём сегодня настоящей битвы между Россией и Норвегией. Кроме этих двух стран, едва ли ещё кто-то может претендовать на золото, при всём уважении к остальным 13 командам.
В первую очередь представляем состав сборной России. За неё побегут Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов и Сергей Устюгов.
Доброе утро! На зимних Олимпийских играх в Пекине продолжаются лыжные соревновании. Сегодня состоится мужская эстафета 4 × 10 км. Старт этой увлекательной гонки — в 10:00 мск.