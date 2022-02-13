Главная лыжная битва: Спицов лидирует с минутным отрывом в мужской эстафете на Олимпийских играх в Пекине

| Владимир Зайвый

На зимних Олимпийских играх в Пекине разыгрываются медали в мужской лыжной эстафете 4 x 10 км. За победу борются сборные России и Норвегии. Отечественную команду представляют Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов и Сергей Устюгов. У них есть шанс выиграть первое золото с 1980 года. RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию гонки.