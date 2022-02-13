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Главная лыжная битва: Спицов лидирует с минутным отрывом в мужской эстафете на Олимпийских играх в Пекине

13.02.2022, 11:02 | Владимир Зайвый

На зимних Олимпийских играх в Пекине разыгрываются медали в мужской лыжной эстафете 4 x 10 км. За победу борются сборные России и Норвегии. Отечественную команду представляют Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов и Сергей Устюгов. У них есть шанс выиграть первое золото с 1980 года. RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию гонки.

Главная лыжная битва: Спицов лидирует с минутным отрывом в мужской эстафете на Олимпийских играх в Пекине
  • РИА Новости
  • © Рамиль Ситдиков
11:24

Бурман пытается навязать борьбу Холунду, на спуске финн даже быстрее катит, чем норвежец. Будет классно, если он немного сдержит Холунда. Спицов же свободно бежит к окончанию своего этапа.

11:23

Спицов старается, вполне живо он бежит, но Холунд по секундочке другой сокращает. 47 уже между ними.

11:20

За Холундом остались только Бурман и Париссе. Норвежец и их пытаться сбросить, потому что пользы от них ему никакой. Он проигрывает Спицову 50 секунд, а это значит, что Клебо придётся выложиться без остатка, чтобы попытаться догнать Устюгова. Но  и этого может оказаться мало.

11:18

Спицову осталось зайти на один круг. Снег продолжает засыпать трассу, но это не мешает ему выигрывает 53 секунды. За 3,3 км такое не отыгрывается.

11:15

Да, начал работать Спицов! Уже 56 секунд выигрывает. А у Холунда такой прыти не видно. Он всё ещё везёт на себе других лыжников, которые не хотят ему помогать.

11:12

За 4,3 км Холунд сократил отставание всего на 10 секунд. То есть при действующей динамике он будет проигрывать на финише этапа около 38—40 секунд. Но мы надеемся, что Спицов ещё прибавит, а Холунда придержат другие лыжники.

11:11

Холунд тянет за собой своих не самых титулованных попутчиков. Ему нужно максимально сократить отставание для Клебо, чтобы тот успел посоперничать с Устюговым на финише. Но отыграть всю минуту у Спицова на 10 км — задача не из простых.

11:09

Спицов выигрывает 51 секунду у Холунда, Бурмана, Ноца и Париссе. Хювяринен начал отставать от них.

11:08

У Холунда, выступающего на третьем этапе, было на этой Олимпиаде два четвёртых места — в скиатлоне и в «разделке». Представляем, как сильно он хочет сегодня подняться на пьедестал почёта.

11:07

У Норвегии мог бы сегодня бежать сильный лыжник Симен Крюгер, но он пропустил все гонки из-за коронавируса. Однако к марафону он должен приехать и выступить в нём.

11:06

Спицов пока бежит максимально расслабленно, но тренеры его контролируют, так что переживать не стоит. Он выигрывает 53 секунды у преследователей, которые бегут целой группой.

11:04

Холунд и Бурман подпустили к себе финна Пертту Хювяринена, француза Клемана Париссе и немца Флориана Ноца. Все вместе они проигрывают Спицову 56 секунд. 

11:01

Финляндия, Франция и Германия проигрывают Норвегии и Швеции всего 10 секунд. В споре за серебро ещё ничего не решено сегодня, норвежцы вполне могут и без медалей остаться, как это было в женской эстафете.

11:00

Денис Спицов вступил в борьбу! Началась коньковая часть эстафеты. Россиянин выигрывает 59,5 секунды у Ханса Холунда. Норвежца догнала шведская сборная, за которую теперь побежит Йенс Бурман.

10:56

1,3 км до конца второго этапа. Большунов выигрывает 51,7 секунды у Гольберга и чуть больше минуты у остальных лыжников. За норвежцем началась погоня, его хотят всё-таки догнать.

10:54

Весьма острая идёт борьба за бронзу. Мох и де Фабиани подпустили к себе шведа Виллиама Поромаа и француза Юго Лапалю. И всего 10 секунд им проигрывает Нисканен.

10:50

По итогам двух кругов Большунов прибавил ещё две секунды. Теперь пора работать на полную на оставшихся 3,3 км.

10:47

Ничего нового пока не происходит. Большунов по-прежнему отрывается от Гольберга, теперь уже на 42 секунды он впереди. Де Фабиани и Мох по-прежнему борются за бронзу. Нисканен бежит на восьмом месте.

10:44

До 40 секунд вырос отрыв. Пройдено 4,3 км, осталось ещё чуть больше половины этапа. Большунов делает всё возможное, и ещё есть надежда, что он даже не начал работать на полную.

10:40

Гольберг бросился спасать Норвегию. Он оторвался от Моха и де Фабиани на 10 секунд. Но проигрывает Большунову всё те же 37 секунд.

10:39

Напомним, что сборная России в своей современной истории никогда не выигрывала олимпийскую эстафету. В последний раз это удавалось в 1980 году советской команде, в которой солировал Николай Зимятов.

10:37

Динамика Большунова остаётся прекрасной. Он ещё немного прибавил, выигрывает 36 секунд у Гольберга. Пока можно экономить силы, а ближе к концу этапа пытаться довести преимущество до минуты.

10:33

Норвежский лыжник бросился в погоню за Мохом и де Фабиани и за 1 км догнал их. Все трое уступают 30 секунд Большунову. Посмотрим, хватит ли у них сил догнать российского лыжника, который сегодня может выиграть свою седьмую олимпийскую медаль.

10:32

Гольберг остался в одиночестве, все недавние попутчики Иверсена оказались впереди или позади. Напомним, что норвежец занял пятое место в скиатлоне, был 11-м в «разделке» и 21-м в спринте. Большунов же в двух из этих видов был призёром.

10:30

В борьбу вступает олимпийский чемпион Александр Большунов! Как же мощно он сразу пошёл. Относительно Гольберга он выигрывает 34 секунды. По 24 секунды уступают немец Фридрих Мох и итальянец Франческо де Фабиани.

10:28

Пеллегрино и Бруггер всё-таки пытаются вырваться вперёд, оставляя Иверсена за собой. Между ними и Червоткиным — чуть больше 20 секунд. До конца этапа осталось 1,3 км. Норвежец уступает всё те же полминуты.

10:26

Главная цель сборной России — создать для Устюгова такой отрыв, который не отыграет даже Клебо. Для этого Большунову предстоит сразиться с Гольбергом, а Спицову — с Холундом. В обеих парах россияне смотрятся предпочтительнее. Под вопросом было только противостояние Червоткина с Иверсеном, но в нём победу однозначно одерживает российский лыжник.

10:24

Очень странно, что Иверсен не пытается сбросить своих попутчиков-спринтеров. А ведь он чемпион мира в марафоне, хотя вы помните, что звание он получил после дисквалификации Клебо и сломанной палки Большунова.

10:23

Отрыв перевалил за полминуты. Никто даже не пытается догнать Червоткина, преследователи бегут в разминочном темпе. Свенссон не выдерживает даже его и немного отваливается.

10:21

Червоткин по итогам двух кругов выигрывает 27 секунд. Отличный отрыв, осталось только 3,3 км дотерпеть и передать эстафету Большунову.

10:20

Из тех, кто бежит с Иверсеном, никто не обладает золотыми амбициями. Поэтому всем будет выгодно сдерживать Иверсена, чтобы иметь больше шансов на серебро и бронзу. Повторяется ситуация второго этапа женской эстафеты, когда никто не хотел помогать Терезе Йохауг и тем более отпускать её.

10:18

Не будем забывать о сборной Финляндии, за которую на втором этапе побежит Ийво Нисканен. Но его напарник Ристоматти Хакола проигрывает уже 43,3 секунды Червоткину.

10:17

Иверсен понял, что помощи ждать неоткуда, и чемпион мира в спринте повёл группу за собой. Но до Червоткина ему не хватает 21,6 секунды. Догнать россиянина будет сложно, только если он сам не выдержит всю дистанцию. Но в это слабо верится — всё-таки он один из лучших «раздельщиков» мира и умеет бежать в одиночку.

10:16

На 17 секунд отрывается Червоткин, но ещё даже половина этапа не прошла. Радоваться отрыву пока рано. Всё ещё может поменяться.

10:15

С Бруггером и Иверсеном бегут серебряный призёр спринта Федерико Пеллегрино из Италии, швед Оскар Свенссон и француз Ришар Жув. Такая вот спринтерская компания, которая вряд ли повезёт Иверсена к финишу этапа.

10:13

Вторая попытка выглядит лучше первой. Червоткин оторвался на 12,6 секунд, и это уже вполне серьёзно. Иверсен бежит за спиной Бруггера, и это не очень хороший знак для норвежцев.

10:11

Начинают отваливаться некоторые спортсмены, в основной группе всего семь человек. Но Червоткин хочет оставить их позади, снова предпринимает попытку оторваться.

10:09

Группа воссоединилась, Червоткин по-прежнему ведёт всех за собой. Спортсмены преодолели первый из трёх кругов, который каждый пройдёт на своём этапе.

10:08

Тренеры кричат Червоткину, что лыжи едут хорошо, так что ему можно атаковать. Что он и начинает делать. Иверсен выходит на вторую позицию, но не отвечает всерьёз.

10:06

Но на спуске россиянин решил всё-таки выйти вперёд. Хочется вспомнить его героическое выступление в эстафете на чемпионате мира, когда он уничтожил всех соперников на первом этапе и привёз всем 45 секунд. Надеемся, сегодня увидим что-то похожее в исполнении Червоткина.

10:05

Червоткин не настаивает на лидерстве, даёт другим лыжникам поработать. Выходить вперёд пока рано, особенно в такой жесточайший снегопад.

10:03

Вообще, за Норвегию должен был первоначально бежать Эрик Вальнес, но он тоже не впечатлял на этой Олимпиаде, заняв 11-е место в спринте и 15-е в «разделке».

10:02

Червоткин ведёт группу, за ним Иверсен, а по левую руку от него — немец Янош Бруггер. Неужели Германия снова хочет на пьедестал почёта, как вчера?

10:00

Поехали! Мужская эстафета стартовала! Удачи сборной России!

09:57

Погода сегодня не балует спортсменов. В Чжаньцзякоу резко похолодало, усилился ветер и пошёл снег. Надеемся, что российские сервисмены готовы к такому сюрпризу.

09:54

Победитель прошлогоднего скандального марафона Иверсен в этом сезоне совсем не впечатлял. На его счету всего одно попадание в топ-15 нынешнего Кубка мира — седьмое место в классической «разделке». Также он неважно смотрелся в единственной эстафете сезона. Да и вообще в последний раз норвежец выходил на старт 1 января. Сегодня он будет либо джокером норвежской команды, либо её якорем.

09:50

От норвежцев же неизвестно чего ждать. Безусловно, Гольберг, Холунд и Клебо уже успели проявить себя с лучшей стороны, хотя медали пока выиграл только один из них. Но в какой форме сейчас Иверсен, никто не знает. Для него это первая гонка на этой Олимпиаде, и ему сразу же доверили стартовый этап. 

09:46

Состав российской команды стоит признать оптимальным. Большунов — лидер команды и побежит классикой второй этап после серебра в «разделке». Червоткин занял в той гонке пятое место. Спицов блестяще выступил в скиатлоне, особенно в коньковой его части, которую ему доверили сегодня. Устюгов будет сверхмотивирован на то, чтобы выиграть свою первую олимпийскую медаль, а ещё он хорошо умеет финишировать, что было видно в спринте.

09:42

Раз так, то представляем состав сборной Норвегии. Сегодня за неё побегут Эмиль Иверсен, Пол Гольберг, Ханс Холунд и Йоханнес Клебо.

09:38

В первую очередь ждём сегодня настоящей битвы между Россией и Норвегией. Кроме этих двух стран, едва ли ещё кто-то может претендовать на золото, при всём уважении к остальным 13 командам.

09:34

В первую очередь представляем состав сборной России. За неё побегут Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов и Сергей Устюгов.

09:30

Доброе утро! На зимних Олимпийских играх в Пекине продолжаются лыжные соревновании. Сегодня состоится мужская эстафета 4 × 10 км. Старт этой увлекательной гонки — в 10:00 мск.

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