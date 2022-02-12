Триумф лыжниц в эстафете, злой рок Цветкова и рекордный прокат Синициной и Кацалапова: чем запомнился восьмой день Игр

Российские спортсмены завоевали одну медаль в восьмой день Олимпиады в Пекине. Победу в эстафете 4 х 5 км одержал лыжный квартет в составе Юлии Ступак, Натальи Непряевой, Татьяны Сориной и Вероники Степановой. Мужская хоккейная сборная потерпела поражение от команды Чехии в овертайме, а женская команда проиграла Швейцарии в четвертьфинале и завершила выступление. Танцевальные дуэты успешно начали борьбу за награды: Виктория Синицина и Никита Кацалапов занимают после ритм-танца второе место, а Александра Степанова и Иван Букин идут пятыми, сохраняя при этом шансы на медали.

Самая молодая олимпийская чемпионка среди лыжниц

Эстафетная четвёрка лыжниц в составе Юлии Ступак, Натальи Непряевой, Татьяны Сориной и Вероники Степановой прервала наконец затянувшуюся череду дней без золотых наград в российской сборной. Наши спортсмены не одерживали побед в Пекине с понедельника, 7 февраля, да и это последнее завоёванное золото — в командном турнире фигуристов — по известным причинам до сих пор россиянам не вручили. На этом фоне субботняя победа лыжниц как глоток свежего воздуха.

Уйдя на трассу с отставанием в 5 секунд от немки Софи Крёль, Степанова мудро разложила силы по дистанции, обошла соперницу и пересекла финишную черту в гордом одиночестве. И стала самой молодой олимпийской чемпионкой в истории лыжных гонок, отобрав это звание у соотечественницы Юлии Чепаловой. Трёхкратная олимпийская чемпионка выиграла свои первые Игры в Нагано в 1998 году в возрасте 21 года 60 дней, а Степанова своё золото взяла в 21 год 39 дней.

Чепалова призналась, что рада достижению уроженки Камчатки, и пожелала ей дальнейшей успешной карьеры.

«Наконец-то я передала эстафету. Очень счастлива. Что бы ей пожелала? Хорошей карьеры, продолжения таких же результатов. Если родилась такая звезда, то должна продолжать, что было ранее. Всем девчонкам хочу пожелать, чтобы кураж остался и продолжался долгие годы», — цитирует прославленную лыжницу Metaratings.

21-летняя россиянка продемонстрировала на дистанции невероятное хладнокровие, не свойственное молодым спортсменам без большого опыта крупных соревнований. Впрочем, об отсутствии волнения сама дебютантка Игр говорила накануне, считая это своим преимуществом.

«В субботу самая главная гонка моей пока скромной карьеры. Как всегда, отдам на лыжне всё, что у меня есть. Чего у меня нет, так это волнения. Надеюсь, это даст мне некое, пусть небольшое, преимущество. Простите, советы, даже самые благие, мне не нужны — воздержитесь», — написала она в своём Instagram.

Эта дерзость — также отличительная особенность Степановой. В своих соцсетях она бывает довольно резкой и категоричной, порой саркастичной. Не всем это нравится. Все мы помним, как президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе призывала спортсменку быть скромнее, а журналистов — не делать из неё звезду, потому что «она пока никто».

Что ж, в субботу 21-летняя лыжница навсегда вписала своё имя в историю спорта золотыми буквами. И теперь в новом статусе продолжает «троллить» в Instagram. После финиша она, например, написала, обращаясь к двукратному олимпийскому чемпиону из Норвегии:

«Ох, забыла уроки Петтера Нортуга, как вести себя на финише! Придётся теперь ещё раз финишировать первой!»

Для этого у новой российской звезды и её не менее талантливых подруг по команде будет ещё две возможности — в командном спринте и гонке на 30 км с общего старта.

Фатальное невезение Цветкова и конькобежцев

После потрясающей победы лыжниц болельщики ждали не меньших успехов от отечественных биатлонистов, которые стартовали в Национальном лыжном центре в Чжанцзякоу вслед за ними. В субботу разыгрывались награды в мужском спринте, и основные надежды возлагались на чемпиона мира 2020 года в этой дисциплине Александра Логинова, а также на Эдуарда Латыпова, поднимавшегося на пьедестал почёта на этапах Кубка мира нынешнего сезона.

Но ни у того, ни у другого гонка не задалась с самого начала — по два промаха на первом огневом рубеже практически лишили их шансов бороться за награды. Ещё у одного россиянина Максима Цветкова со стрельбой всё сложилось как нельзя лучше, однако ходом он сильно уступил соперникам. Норвежец Йоханнес Бё и француз Кентен Фийон Майе, допустив по одному промаху, добрались до финиша куда быстрее чисто отстрелявшегося россиянина. Какое-то время Цветков занимал третье промежуточное место, и, казалось, что копилка сборной пополнится-таки медалью, но поднажавший на финише ветеран Тарьей Бё сумел-таки сместить Максима на четвёртое место. Их разделили всего 1,7 секунды. Итог субботы: обиднейшая «деревянная» медаль для Цветкова во второй гонке подряд и продолжающаяся целую неделю, со смешанной эстафеты 5 февраля, безмедальная засуха для биатлонной сборной.

И если у биатлонистов есть хотя бы одна бронзовая награда, то конькобежцы вовсе не могут «размочить» медальный счёт. И причины, судя по всему, похожие — сильное волнение, связанное с Играми, которое мешает в полной мере реализовать свою физическую форму. Об этом говорят биатлонные тренеры, объясняя множество промахов на огневых рубежах, об этом же заявил конькобежец Артём Арефьев, занявший в субботу седьмое место на дистанции 500 метров.

«Гонка сложилась отвратительно. Время ужасное. Несмотря на то, что у нас очень много опытных спортсменов в команде, все — дебютанты Олимпийских игр. Пускай мировые рекордсмены и чемпионы мира, а Олимпиада — совсем другое. Никто не был к этому готов, судя по всему. Я, возможно, говорю за всех, но у нас у всех одинаковая ситуация. Мы все сбегали отвратительно, но показывали сумасшедшие секунды на тренировках», — сказал Арефьев ТАСС.

Рекорд французов и недооценка россиян в танцах на льду

В субботу соревнования по фигурному катанию продолжились ритм-танцем. Чемпионы Европы Виктория Синицина и Никита Кацалапов установили личный рекорд в 88,85 баллов и заняли уверенное второе место вслед за многократными чемпионами мира французами Габриэлой Пападакис и Гийомом Сизероном, которые безупречно исполнили программу и побили собственный мировой рекорд (90,83).

Что при этом важно — россияне обошли обе американские пары. Мэдисон Хаббел и Захари Донахью они опередили на 1,72 балла, а Мэдисон Чок и Эвана Бейтса — и вовсе на 4,71.

Также по теме Кацалапов заявил, что они с Синициной готовы выступить с произвольным танцем на командном турнире Российский фигурист Никита Кацалапов, выступающий в паре с Викторией Синициной в танцах на льду, заявил о готовности выступить в...

Вторая российская пара, Александра Степанова и Иван Букин идёт пока пятой с микроскопическим отставанием от Чок и Бейтса в 0,05 балла. Причём в оценке за технику они обошли американцев, которые допустили грубую ошибку в прокате, но баллы за компоненты судьи россиянам явно придержали. Несмотря на это, у них тоже сохраняются шансы на медаль, учитывая феноменальную произвольную программу.

Прославленный тренер Татьяна Тарасова уверена, что у Кацалапова и Синициной есть все шансы побороться за золото с французами.

«У них прекрасная произвольная программа. Пара Букина и Степановой здорово себя показала, им маловато поставили. Французская пара, конечно, была великолепна. Как будто один человек катается. Но, повторюсь, все шансы у нашей первой пары в произвольной программе есть», — цитирует специалиста «Чемпионат».

Произвольную программу фигуристы представят в понедельник, 14 февраля.

Первое поражение хоккеистов и вылет хоккеисток

Мужская хоккейная сборная потерпела первое поражение на Играх, уступив в овертайме команде Чехии 5:6. Это пока самый результативный матч на этой Олимпиаде.

И пусть субботний матч никак не сказался на турнирном положении, ведь россияне уже гарантировали себе выход в четвертьфинал, он оставил после себя целый ряд вопросов по качеству игры. В первую очередь в отношении спецбригад — как в большинстве, так и в меньшинстве.

«До четвертьфинала есть три полноценных тренировочных дня, будем надеяться, что за это время штаб команды сумеет внести коррективы и поработать над улучшением игры в большинстве и меньшинстве», — заметил по окончании матча президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.

А экс-главный тренер российской сборной Вячеслав Быков посоветовал тщательно проанализировать завершившийся групповой этап, «взять лучшее из первых двух матчей, что касается обороны, а из последней — лучшее, что было в атаке».

Что касается женской команды, то её поражение не стало неожиданностью, хотя обидчицами россиянок и стала сборная Швейцарии — единственная команда, которую подопечные Евгения Бобарико смогли обыграть на групповом этапе. В течение всего турнира россиянки испытывали серьезные проблемы как в атаке, так и в обороне, что было связано в том числе с большим количеством положительных тестов на COVID-19. Не стал исключением и четвертьфинальный матч, который россиянки уступили 2:4. По окончании игры главный тренер посетовал, что его команда использовала слишком мало своих голевых моментов и очень легко пропускала голы, не отрабатывая полностью в обороне. Но в целом положительно оценил выступление команды.

«Играли достойно, вопреки всей ситуации. Претензий к ним у меня нет. Но стоит играть системно, это всё-таки не ЖХЛ — здесь за каждую ошибку очень быстро наказывают. Если бы у нас не было этой сложной ситуации, когда вылетело 10-11 человек, наверное, показали бы другой хоккей. Через четыре года эта команда будет бороться за медали», — сказал Бобарико.