Степанова: надеюсь, сегодня я сделала всё, чтобы президент России полюбил лыжи

|

Российская лыжница Вероника Степанова после победы в женской эстафете на Олимпиаде в Пекине вспомнила, как говорила, что президент России Владимир Путин недостаточно обращает внимание на лыжи.

«Ох! Надеюсь, сегодня я сделала всё возможное, чтобы президент полюбил лыжи! Неужели после такого он не будет смотреть лыжные гонки? Пока не думала, на что потрачу свои призовые. Может, потом напишу об этом у себя в Instagram», — цитирует Степанову Sport24.

Она также объяснила, почему на её маске написано We will ROC you.

«Потому что это наш девиз! Был ещё вариант — написать что-то про Камчатку, но решила взять наш знаменитый хештег», — добавила Степанова.

Российская команда в составе Юлии Ступак, Натальи Непряевой, Татьяны Сориной и Вероники Степановой завоевала золотые медали на Олимпиаде 2022 года в Пекине, пробежав дистанцию за 53 минуты 41 секунду. Это первая победа российских лыжниц в эстафете на Играх с 2006 года.

Ранее сообщалось, что Вероника Степанова стала самой молодой олимпийской чемпионкой в истории лыжных гонок.