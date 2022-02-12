Вероника Степанова стала самой молодой олимпийской чемпионкой в истории лыжных гонок

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Россиянка Вероника Степанова после победы в женской эстафете на Играх в Пекине стала самой молодой олимпийской чемпионкой в истории лыжных гонок.

Степанова стала чемпионкой в 21 год и 39 дней и превзошла достижение соотечественницы Юлии Чепаловой, которая завоевала золото ОИ-1998 на дистанции 30 км в возрасте 21 года и 60 дней.

Российская команда в составе Юлии Ступак, Натальи Непряевой, Татьяны Сориной и Вероники Степановой завоевала золотые медали на Олимпиаде 2022 года в Пекине, пробежав дистанцию за 53 минуты 41 секунду. Это первая победа российских лыжниц в эстафете на Играх с 2006 года.

Ранее чемпион мира 2015 года Максим Вылегжанин заявил, что Степанова «съела» немецкую лыжницу на последнем этапе эстафеты на ОИ-2022.