Вылегжанин: Степанова «съела» немецкую лыжницу на последнем этапе эстафеты на ОИ-2022

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Чемпион мира 2015 года Максим Вылегжанин прокомментировал победу российских лыжниц в эстафете на Олимпиаде в Пекине.

«Прекрасный результат! Уже не помню, когда у девчонок была золотая олимпийская медаль в эстафете, с 2006 года, наверное. Просто молодцы, огромный прогресс! Все девчонки у нас молодые, женские гонки у нас снова в топе, как это было, когда бегала Елена Вяльбе. Что касается последнего этапа, то Степанова была явно сильнее немки, она её «съела», — приводит слова Вылегжанина «Матч ТВ».

По словам чемпиона мира, он был уверен в успехе Вероники на последнем этапе. При этом эксперт признался, что был удивлён тому, что за победу пришлось бороться с Германией, а не с Норвегией и Швецией.

«У немок особо никого нет по именам, а тут они всё время лидировали. Молодцы немки, что смогли на финише удержать второе место», — добавил Вылегжанин.

Российская команда в составе Юлии Ступак, Натальи Непряевой, Татьяны Сориной и Вероники Степановой завоевала золотые медали, пробежав дистанцию за 53 минуты 41 секунду. Это первая победа российских лыжниц в эстафете на Играх с 2006 года.

Ранее вице-президент Федерации лыжных гонок России Сергей Крянин признался, что гордится российскими лыжницами после победы в эстафете.