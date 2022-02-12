Крянин признался, что гордится российскими лыжницами после победы в эстафете

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Вице-президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Сергей Крянин поделился эмоциями после победы женской национальной сборной в эстафете на Олимпиаде в Пекине.

«Эмоции зашкаливают! Девчонки просто лучшие! То, к чему готовились, они всего добились и принесли медаль нашей стране!» — цитирует Крянина Sport24.

По его мнению, россиянки придерживались грамотной тактики, а последний этап гонки был отработан Вероникой Степановой на максимум.

«Я горд, что такие девчонки живут в наше время и отстаивают честь России», — добавил Крянин.

Российская команда в составе Юлии Ступак, Натальи Непряевой, Татьяны Сориной и Вероники Степановой завоевала золотые медали, пробежав дистанцию за 53 минуты 41 секунду. Это первая победа российских лыжниц в эстафете на Играх с 2006 года.

Ранее глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что испытала фантастические эмоции после победы российских лыжниц на ОИ.