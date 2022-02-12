Вяльбе заявила, что испытала фантастические эмоции после победы российских лыжниц на ОИ

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Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе отреагировала на золотые медали женской национальной сборной в эстафете на Олимпиаде в Пекине.

«Счастью нет предела, я не могу описать это словами. Просто фантастические эмоции, которые, кажется, я не испытывала, когда сама побеждала. Реально это совсем другое», — приводит слова Вяльбе «Матч ТВ».

Она отметила, что на финише напомнила спортсменкам, как говорила им, что они точно станут олимпийскими чемпионками.

«Я верила в них, и случилось так, как должно было случиться. Каждая из девочек сделала все чётко. Просто супер. Олимпиада не закончилась, мы ещё поборемся. Хочу поблагодарить всех болельщиков!» — добавила Вяльбе.

Российская команда в составе Юлии Ступак, Натальи Непряевой, Татьяны Сориной и Вероники Степановой завоевала золотые медали, пробежав дистанцию за 53 минуты 41 секунду. Это первая победа российских лыжниц в эстафете на Играх с 2006 года.

Ранее трёхкратная олимпийская чемпионка Юлия Чепалова призналась, что очень сильно переживала за российских лыжниц в эстафете.