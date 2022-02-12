Чепалова призналась, что очень сильно переживала за российских лыжниц в эстафете

Трёхкратная олимпийская чемпионка Юлия Чепалова прокомментировала победу женской сборной России по лыжным гонкам в эстафете на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине.

«Очень сильно переживала. Практически вместе с ними пробежала гонку. Очень довольна финишем Вероники Степановой. Я очень счастлива», — заявила в эфире «Матч ТВ» Чепалова.

Российская команда в составе Юлии Ступак, Натальи Непряевой, Татьяны Сориной и Вероники Степановой завоевала золотые медали, пробежав дистанцию за 53 минуты 41 секунду. Это первая победа отечественных лыжниц в эстафете на Играх с 2006 года.

Серебро выиграла команда Германии. Бронза досталась сборной Швеции.

Ранее двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова прокомментировала победу женской сборной России по лыжным гонкам в эстафете на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине.