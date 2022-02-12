Анфиса Резцова — о победе россиянок в лыжной эстафете на Играх-2022: вы просто супер

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Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова прокомментировала победу женской сборной России по лыжным гонкам в эстафете на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине.

«Какие молодцы девчушки. Это очень здорово. У ребят уже было золото, у девчонок это первая награда. Вы просто супер. Нас не волнует падение норвежек. Главное, что мы не пали духом и продолжали работать», — цитирует Резцову «Спорт-Экспресс».

Российская команда в составе Юлии Ступак, Натальи Непряевой, Татьяны Сориной и Вероники Степановой завоевала золотые медали, пробежав дистанцию за 53 минуты 41 секунду. Это первая победа для отечественных лыжниц в эстафете на Играх с 2006 года.

Серебро выиграла команда Германии. Бронза досталась сборной Швеции.

Ранее Ступак призналась, что еле доехала до финиша в эстафете на Олимпиаде.