Лыжница Ступак призналась, что еле доехала до финиша в эстафете на Олимпиаде

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Россиянка Юлия Ступак поделилась эмоциями от лыжной эстафеты на Олимпийских играх в Пекине.

«Лыжи хорошо ехали. Понимала, что ухожу на спусках. В конце уже было очень мало сил, плюс эмоционально понимала, что нужно уходить, это ещё больше давит и даёт по мышцам. Я уже с трудом, скрипя зубами, доехала до финиша», — сказала Ступак «Матч ТВ».

Российская команда в составе Юлии Ступак, Натальи Непряевой, Татьяны Сориной и Вероники Степановой завоевала золотые медали, пробежав дистанцию за 53 минуты 41 секунду. Это первая победа для отечественных лыжниц в эстафете на Играх с 2006 года.

Ранее сообщалось, что российские лыжницы расплакались на финише после завоевания золота ОИ-2022 в эстафете.