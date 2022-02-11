Авербух: Синицина и Кацалапов — наша главная надежда на медаль в танцах

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Серебряный призёр Олимпиады-2002 и хореограф Илья Авербух поделился ожиданиями от выступления российских фигуристов в танцах на льду на Олимпиаде в Пекине.

«Синицина и Кацалапов — это наши фавориты и наша главная надежда на медаль в танцах на льду. Французам ставят максимальные баллы, судьи очень благоволят им в ритм-танце. Вике с Никитой важно не отпустить их далеко, чтобы побороться в произвольной программе», — цитирует Авербуха «Чемпионат».

Напомним, что танцевальная пара Синицина — Кацалапов являются действующими чемпионами мира. В командном турнире на Олимпиаде они в ритм-танце и произвольном танце уступили американцам.

По итогам командного турнира сборная России выиграла золотые медали, но из-за положительной допинг-пробы Камилы Валиевой церемония награждения откладывается.

Ранее Губерниев задавался вопросом, как триметазидин попал в организм Валиевой.