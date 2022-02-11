Губерниев задаётся вопросом, как триметазидин попал в организм Валиевой

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Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на положительную допинг-пробу 15-летней фигуристки Камилы Валиевой.

«Конечно, я опасаюсь, что скандал с Валиевой послужит поводом для новых санкций. Поэтому надеюсь, наша страна и все заинтересованные лица приложит максимум усилий, чтобы всё объяснить и доказать, и чтобы соответствующие люди, которые хотят нас наказать, всё поняли. Другой вопрос: как триметазидин попал в организм спортсменки, и кто несёт ответственность за то, что у 15-летнего ребёнка обнаружили данный препарат? Тренеры, врачи — кто дал эту сраную таблетку? Что случилось? Я хочу понять. Валиевой — 15 лет. Я хочу понять, кто понесёт ответственность», — заявил Губерниев в интервью RT.

Ранее в ФФККР прокомментировали вопрос британского журналиста Валиевой о допинге.