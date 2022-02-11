В ФФККР прокомментировали вопрос британского журналиста Валиевой о допинге

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Пресс-атташе Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Ольга Ермолина отреагировала на вопрос журналиста британского издания Daily Mail Риата Аль-Самаррая российской фигуристке Камиле Валиевой.

«Не все журналисты могут похвастать воспитанием и соблюдением правил приличий, даже в случае, когда речь идёт о несовершеннолетнем. Мы сообщили об инциденте руководству издания», — цитирует Ермолину «Спорт день за днём».

Журналист задал вопрос в микст-зоне после тренировки Валиевой.

«Ты принимала допинг? Ты чиста?» — спросил Аль-Самаррай.

Спортсменка же прошла мимо представителей СМИ, закрывая лицо кофтой.

11 февраля в Международном агентстве тестирования (ITA) подтвердили, что задержка церемонии награждения по итогам командного турнира в фигурном катании на Олимпиаде связана с декабрьской допинг-пробой во время чемпионата России в Санкт-Петербурге 15-летней россиянки Камилы Валиевой, в которой обнаружили запрещённое вещество триметазидин.

Ранее Винер-Усманова сравнила допинговый скандал вокруг Валиевой с отстранением Кабаевой.