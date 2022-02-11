В ФФККР прокомментировали вопрос британского журналиста Валиевой о допинге

«Не все журналисты могут похвастать воспитанием и соблюдением правил приличий, даже в случае, когда речь идёт о несовершеннолетнем. Мы сообщили об инциденте руководству издания», — цитирует Ермолину «Спорт день за днём».
Журналист задал вопрос в микст-зоне после тренировки Валиевой.
«Ты принимала допинг? Ты чиста?» — спросил Аль-Самаррай.
Спортсменка же прошла мимо представителей СМИ, закрывая лицо кофтой.
11 февраля в Международном агентстве тестирования (ITA) подтвердили, что задержка церемонии награждения по итогам командного турнира в фигурном катании на Олимпиаде связана с декабрьской допинг-пробой во время чемпионата России в Санкт-Петербурге 15-летней россиянки Камилы Валиевой, в которой обнаружили запрещённое вещество триметазидин.
Ранее Винер-Усманова сравнила допинговый скандал вокруг Валиевой с отстранением Кабаевой.