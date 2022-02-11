Винер-Усманова сравнила допинговый скандал вокруг Валиевой с отстранением Кабаевой

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Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова сравнила допинговый скандал вокруг фигуристки Камилы Валиевой с историей гимнастки Алины Кабаевой.

«У Кабаевой было то же самое, она выступала на Играх доброй воли в её возрасте. Она пила добавки, чтобы похудеть, там был фуросемид, через три месяца был чемпионат мира, она стала чемпионкой, и только тогда опубликовали данные, что у неё есть запрещённый препарат», — цитирует Винер-Усманову ТАСС.

Она добавила, что скандал в фигурном катании на Олимпиаде был предсказуем. Тренер также отметила, что на летних Играх в такой роли оказались гимнастки.

11 февраля в Международном агентстве тестирования (ITA) подтвердили, что задержка церемонии награждения по итогам командного турнира в фигурном катании на Олимпиаде связана с декабрьской допинг-пробой 15-летней россиянки Камилы Валиевой во время чемпионата России в Санкт-Петербурге. В пробе обнаружили запрещённое вещество триметазидин.

Отмечается, что 8 февраля РУСАДА отстранило спортсменку, но на следующий день отменило отстранение после оспаривания Валиевой, что позволяет ей продолжать участие в Играх.

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