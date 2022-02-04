Кацалапов заявил, что они с Синициной готовы выступить с произвольным танцем на командном турнире

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Российский фигурист Никита Кацалапов, выступающий в паре с Викторией Синициной в танцах на льду, заявил о готовности выступить в произвольном танце на командном турнире Олимпиады в Пекине.

«Будем ли мы с Викторией катать произвольный танец? На данный момент я не располагаю такой информацией. Надо спросить у федерации фигурного катания России. Но мы готовы», — цитирует Кацалапова Sport24.

Напомним, что по итогам ритм-танца в командном турнире российский дуэт занял второе место, набрав 85,05 балла. Лидеры первого дня — американцы Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью (86,56 балла). На третьей позиции — Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри из Италии (83,83 балла).

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