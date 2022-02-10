Кондратюк — об олимпийском турнире по фигурному катанию: было тяжело морально

«Всё дело было в моральном состоянии после трёх прокатов. На короткую меня не хватило, но в произвольной было уже легче. С физикой всё хорошо. Тяжело было именно морально», — цитирует РИА Новости Кондратюка.
По словам Кондратюка, он привык, что после двух программ идут приятное опустошение и отдых, а на Олимпиаде в Пекине приятное опустошение пришло уже в середине соревнований.
Кондратюк с ошибками исполнил произвольную программу на Олимпиаде в Пекине. 18-летний фигурист из Подольска получил за свой прокат 162,71 балла, в сумме — 248,82. Фигурист занимает девятое место.
Ранее трёхкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина прокомментировала результаты российских фигуристов в короткой программе.