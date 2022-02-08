Роднина — о короткой программе Кондратюка на Играх: сказались командные соревнования

«На Марке сказались командные соревнования. Были сегодня ошибки», — цитирует Роднину «Спорт-Экспресс».
Для Родниной не стало сюрпризом удачное выступление Евгения Семененко, поскольку с фигуристом работает тренер высочайшего уровня.
Роднина не считает российских фигуристов фаворитами в борьбе за медали. Она практически уверена, что золото, скорее всего, завоюет американец Нейтан Чен.
Чен с мировым рекордом выиграл короткую программу (113,97 балла). Второе промежуточное место занял японец Юма Кагияма (108,12), третье — его соотечественник Сема Уно (105,90).
Лучшим из россиян стал Евгений Семененко (95,76), который занял седьмое место. Марк Кондратюк (86,11) - 15-й, Андрей Мозалёв (77,05) — 23-й.
Ранее Семененко высказался об исполнении короткой программы на Олимпиаде.