Роднина — о короткой программе Кондратюка на Играх: сказались командные соревнования

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Трёхкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина прокомментировала результаты российских фигуристов в короткой программе на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине.

«На Марке сказались командные соревнования. Были сегодня ошибки», — цитирует Роднину «Спорт-Экспресс».

Для Родниной не стало сюрпризом удачное выступление Евгения Семененко, поскольку с фигуристом работает тренер высочайшего уровня.

Роднина не считает российских фигуристов фаворитами в борьбе за медали. Она практически уверена, что золото, скорее всего, завоюет американец Нейтан Чен.

Чен с мировым рекордом выиграл короткую программу (113,97 балла). Второе промежуточное место занял японец Юма Кагияма (108,12), третье — его соотечественник Сема Уно (105,90).

Лучшим из россиян стал Евгений Семененко (95,76), который занял седьмое место. Марк Кондратюк (86,11) - 15-й, Андрей Мозалёв (77,05) — 23-й.

Ранее Семененко высказался об исполнении короткой программы на Олимпиаде.