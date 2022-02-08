Семененко: Мишин похвалил за исполнение короткой программы на Играх-2022

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Россиянин Евгений Семененко высказался об исполнении короткой программы в соревнованиях фигуристов на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине.

«Алексей Николаевич сказал, что молодец, справился, а потом рассказал о недочетах, которые нужно исправлять. Есть моменты, которые нужно совершенствовать», — цитирует Семененко РИА Новости.

Российский фигурист признался, что испытывает большое давление и ответственность за результат.

Семененко чисто исполнил короткую программу. 18-летний фигурист из Санкт-Петербурга получил от судей 95,76 балла. Пока он занимает второе место.

Произвольную программу мужчины исполнят 10 февраля.

Ранее фигурист Никита Кацалапов поблагодарил за поддержку после первого дня командного турнира на ОИ-2022.