Третьяк: игровая дисциплина и игра в меньшинстве сборной России оставляют желать лучшего

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Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк поделился впечатлениями от матча сборной России с Чехией (5:6 ОТ) на групповом раунде олимпийского турнира в Пекине.

«Игра весёлой получилась, много пропустили в меньшинстве, командная дисциплина выходит на первый план. Игровая дисциплина и игра в меньшинстве оставляют желать лучшего. Но хоть пять шайб забросили, это уже прогресс. Удаление Воронкова? С профессиональной точки зрения я не вижу ничего такого. Это стечение обстоятельств, специально он соперника в голову не бил. Если его дисквалифицируют, то большая потеря будет, Воронков действительно активный, а вот удаление Никишина действительно неприятным получилось. Хочется, чтобы мы играли лучше в большинстве, одну забросили. И игру в меньшинстве надо улучшать, надо учесть эти ошибки, поскольку в плей-офф их не должно быть», — цитирует слова Третьяка ТАСС.

Несмотря на поражение от чехов, россияне вышли в плей-офф турнира с первого места в группе B, набрав семь очков, что гарантировало им прямую путёвку в четвертьфинал. Чехия заняла третье место (4 очка) и будет играть в 1/8 финала.

Ранее тренер сборной Чехии ответил на обвинения в провокациях со стороны россиян.