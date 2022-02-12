Тренер сборной Чехии ответил на обвинения в провокациях со стороны россиян

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Главный тренер сборной Чехии по хоккею Филип Пешан прокомментировал победу над Россией (6:5 ОТ) на зимних Олимпийских играх в Пекине.

«Это была весёлая игра для зрителей. Лучше, чем победить 1:0. Игра шла в обе стороны, команды продемонстрировали хороший хоккей. Удаление Воронкова стало одним из ключевых моментов матча. Скажу, что оно было правильным. Это удар в голову, нужно быть осторожным. Не знаю, чья это была ошибка, всё произошло очень быстро, сейчас ещё раз пересмотрю момент. Не думаю, что удаление было несправедливым. Россияне говорили, мы провоцировали на удаления? Русские ребята делали то же самое. Игра была равной, жёсткой, справедливой, какой и должна была быть. Большинством, конечно, доволен, забросили четыре шайбы. Мы сделали некоторые изменения. Я рад, что это сработало», — сказал Пешан после матча.

Несмотря на поражение от чехов, россияне вышли в плей-офф турнира с первого места в группе B, набрав семь очков, что гарантировало им прямую путёвку в четвертьфинал. Чехия заняла третье место (4 очка) и будет играть в 1/8 финала.

Ранее Жамнов раскритиковал судей после поражения от Чехии на олимпийском турнире.