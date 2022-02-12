Жамнов раскритиковал судей после поражения от Чехии на олимпийском турнире

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Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов критически высказался о судействе в матче с Чехией (5:6 ОТ) на олимпийском турнире в Пекине.

«Спасибо судьям. Удаление Воронкова? Там спорный момент. Я пока что его полностью не посмотрел. Там игрок шёл, наклонив голову. Это также нужно учитывать. По мне, там не было 5+20. Воронков шёл к шайбе. Была борьба. Это игровой момент. Здесь трудно предсказать. В принципе, он делал всё правильно, прикрывал корпусом шайбу. Что ему сказали после матча. Это наша внутренняя кухня. Но не ругали. Просто попросили всех, чтобы они учитывали все эти нюансы в плей-офф. Было видно, что с этого матча арбитры начали судить по-другому», — сказал Жамнов после матча.

Несмотря на поражение от чехов, россияне вышли в плей-офф турнира с первого места в группе B, набрав семь очков, что гарантировало им прямую путёвку в четвертьфинал. Чехия заняла третье место (4 очка) и также будет играть в 1/8 финала.

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