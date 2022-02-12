Никишин обвинил хоккеистов сборной Чехии в симуляциях

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Защитник сборной России по хоккею Александр Никишин прокомментировал игру против команды Чехии (5:6 ОТ) на зимних Олимпийских играх в Пекине.

«Чехи всегда такие, агрессивные. Пару удалений заработали на этом. Цепляются, кусаются. Не отвечать надо было на это. Удаление Воронкова в овертайме? Он даже не бил соперника. Он развернулся к шайбе. Они вот симулянты такие. Будем исправляться к следующей игре. Сегодня проиграли. Будем настраиваться на следующую игру», — сказал Никишин после матча.

Несмотря на поражение от чехов, россияне вышли в плей-офф турнира с первого места в группе B, набрав семь очков, что гарантировало им прямую путёвку в четвертьфинал. Чехия заняла третье место (4 очка) и также будет играть в 1/8 финала.

Ранее сообщалось, что Россия в овертайме уступила Чехии в матче с 11 голами на Олимпиаде.