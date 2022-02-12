Россия в овертайме уступила Чехии в матче с 11 голами на Олимпиаде

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Сборная России по хоккею в овертайме потерпела поражение от команды Чехии на Олимпийских играх в Пекине.

Встреча завершилась со счётом 5:6.

В основное время на шайбы Владимира Ткачёва, Никиты Нестерова, Кирилла Семёнова, Арсения Грицюка и Андрея Чибисова чехи ответили точными бросками Томаша Кундратека, Давида Крейчи, Михаэля Шпачека, Лукаша Клока и Томаша Гикы.

А в овертайме чешская команда вырвала победу за 31 секунду до сирены — голом отметился Либор Шулак.

Тем не менее подопечные Алексея Жамнова всё равно вышли в плей-офф с первого места в группе B, набрав семь очков. Чехия заняла третье место в квартете.

RT вёл текстовую онлайн-трансляцию игры.

Россия является действующим олимпийским чемпионом по хоккею.

Ранее сообщалось, что сборные России и Чехии забросили семь шайб за 10 минут 15 секунд.