Россия и Чехия забросили по пять шайб за три периода матча на ОИ-2022

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Завершился третий период матча между сборными России и Чехии на Олимпиаде в Пекине.

Основное время встречи завершилось со счётом 5:5.

На шайбы Владимира Ткачёва, Никиты Нестерова, Кирилла Семёнова, Арсения Грицюка и Андрея Чибисова чехи ответили голами Томаша Кундратека, Давида Крейчи, Михаэля Шпачека, Лукаша Клока и Томаша Гика.

Таким образом, команды постараются выявить победителя в овертайме.

Напомним, что россияне уже гарантировали себе участие в плей-офф после побед над Швейцарией (1:0) и Данией (2:0).

RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

Россия является действующим олимпийским чемпионом по хоккею.

Ранее сообщалось, что сборные России и Чехии забросили семь шайб за 10 минут 15 секунд.