Репетиция перед плей-офф: Россия играет вничью с Чехией в матче группового этапа хоккейного турнира Олимпиады

Сборная России по хоккею играет с национальной командой Чехии в заключительном, третьем матче группового этапа Олимпийских игр 2022 года в Пекине. Подопечные Алексея Жамнова гарантировали себе первое место в группе и не упустят его даже в случае поражения в основное время. При этом победа увеличит шансы занять лидирующую позицию в рейтинге и получить более удобного соперника в четвертьфинале. RT ведёт онлайн-трансляцию встречи.
Опять чехи выигрывают вбрасывание и снова бросают по воротам Федотова. Российский вратарь вынужден трудиться, не покладая рук. Вновь звено Крейчи создаёт огромные проблемы для отечественных защитников. (25')
Опаснейшая атака чехов. Сразу два отличных момента отличиться имел Соботка. Сначала он в одиночестве остался рядом с воротами, а потом имел возможность переправить её в угол после наброса. Очень жарко у ворот Федотова. (24')
Снова звено Карнаухова создаёт проблемы Грубецу и компании. На этот раз Павел бросал. И на этом наступлении не закончилось. После смены защитник Нестеров неожиданно прорвался к воротам и заставил вновь проявить себя Шимону. (23')
В полных составах команды, и сборная России проводит первую опасную атаку во втором периоде. Ошибка в передаче чехов позволила Воронкову получить момент для броска. Он его использовал, но Грубец справился. (22')
Кундратек выкатился из-за ворот и опасно бросил по воротам Федотова. Российский голкипер справился, но уж больно легко подопечные Пешана создают моменты. (22')
Начало второго периода. Ткачёв проиграл вбрасывание Крейчи. Команды по-прежнему играют четыре на четыре. (21')
Статистика первого периода.
February 12, 2022
Так и завершился первый период матча. С одной стороны, сборная России продемонстрировала прогресс в движении — смены в звеньях явно пошли на пользу. Вновь неплохо смотрится тройка Карнаухова, вместе с Ткачёвым и Грицюком гораздо комфортнее чувствует себя Гусев. Но два удаления и первый пропущенный гол на турнире немного портят впечатление. Перерыв. (20')
Матч остановлен. Вновь потасовка на льду. Сначала Воронков что-то не поделил с Гикой, потом схлестнулся с Клоком. На этот раз судьи не выдержали и удалили обоих. По две минуты получил каждый из хоккеистов. Четыре на четыре играют коллективы. (20')
Неплохо двигается не самое габаритное звено Ткачёва, рост участников которого не превышает 182 см. Эффектные оставления и передачи чуть было не позволили запутать противника. Однако эта тройка обошлась без прямых угроз для Грубеца. Исправило эту оплошность трио Карнаухова. Слепышев заставил Шимона вступить в игру. (19')
Вновь россиянам удалось ненадолго вывести шайбу из собственной зоны, но чехи вновь её вернули. Очередной раз на бросок вывели Кундратека. Вновь Федотову пришлось вступать в игре. Очень непростой отрезок для подопечных Жамнова. Но второй раз реализовать большинство они не позволили. (17')
На этот раз чехам потребовалось время, чтобы укрепиться в зон россиян. Но в конце концов это всё же получилось. Бросок Кундратека получился опасным, а на пятаке до последнего толкался Коварж. Это не понравилось Воронкову. Завязалась потасовка. (16')
Ещё одно удаление в составе сборной России. На этот раз Дамир Шарипзянов отправляется на скамейку штрафников. Ещё две минуты в неравных составах. (16')
Карнаухов выехал из-за ворот и попробовал то ли бросить в ближний угол, то ли прострелить на пятак. Ни того ни другого не получилось. Не без помощи чехов Павел оказался на льду. Атака сборной России завершилась. (15')
Сборная России пытается вернуть себе нити игры. Сначала Чибисов пытался войти в зону противника, а не сумев добиться этого, силовым приёмом снёс соперника, а потом звено Ткачёва вновь пыталось создать сложности для Грубеца. (14')
В отличие от россиян, чехи с ходу закрепились в зоне соперника и принялись растягивать оборону. Если бросок Крейчи стал лёгкой добычей для Федотова, то с попыткой Кундратека не справился. Сборная России пропустила первую шайбу на Олимпийских играх. 1:1. (13')
Удаление в составе сборной России. Александр Елесин получил две минуты штрафа за блокировку. Очень несвоевременное удаление. Чехи как раз взвинтили темп. (13')
И сразу же опасный ответ чехов. Романа Червенку забыли в опасной близости у ворот. Тот убрал под удобную, левую руку и бросил в ближний. Федотов выручил. (12')
Быстрая атака чуть было не удалась сборной России. Карнаухов на скорости вошёл в зону и пытался кистевым броском направить шайбу в дальний угол. Чешские защитники заблокировали попытку форварда ЦСКА. (11')
Перспективный перехват Григоренко не привёл ни к чему опасному. Михаил здорово зацепился за шайбу прямо перед воротам Грубеца, правда, находился спиной. Передача защитнику была логичным решением, но тот продвинуть шайбу уже не смог. (10')
Инициатива перешла к Чехии, об этом можно говорить смело. Пропустив шайбу, подопечные Филипа Пешана немного осмелели и стали активнее идти вперёд. Ещё один мощнейший бросок от синей линии. Мимо створа ворот Федотова. (9')
Жамнов целенаправленно использует тройку Карнаухова против звена Крейчи. Судя по всему, надеется таким образом сдержать лидера команды Чехии. В то же время опасную атаку организует тройка Шипачёва. Сам Вадим оказался на пятаке и пытался в ближнем бою переиграть Грубеца. Шимон справился. (8')
Опаснейший момент у ворот сборной России. Практически в пустой угол бросал Крейчи, но Федотов сыграл выше всяких похвал. Однако моментов у ворот россиян всё больше. (7')
Осмелели чехи. Отступать им больше некуда. Бросок от синей линии получился неприятным, но Федотов сыграл уверенно. (7')
Чехия пытается перехватить инициативу. На скорости Гика вкатился в зону россиян, но за воротами его накрыли защитники. Однако в следующей же атаке чехам всё же удалось доставить шайбу до Федотова. Российский вратарь сыграл не очень уверенно, соперники бросились добивать, но не сумели. (6')
Гол! На льду появилось звено Ткачёва и с ходу соорудило голевую атаку. Грицюк бросил в прорыв Владимира, а тот бросил в дальний угол. Шайба прошла под мышкой голкипера. 1:0. (5')
Первая попытка чехов провести массированную атаку не получилась, первому звену россиян удалось сдержать соперника. Но впереди организовать ничего не смогли. Галиев боролся за шайбу в зоне противника, но уступил. (5')
Впервые на льду оказалось четвёртое звено в составе Андронова, Плотникова и Григоренко. В плане движения россияне смотрелись очень неплохо и даже смогли нанести бросок по воротам Грубеца. Михаил проверил, насколько бдителен чешский страж ворот. (4')
Сборная России крайне неудачно провела большинство. Ни одного броска по воротам Грубеца не нанесли подопечные Жамнова. Задействовать вратаря соперника удалось лишь после того, как Чехия оказалась в полном составе. (3')
Гусев за счёт индивидуального мастерства пытался войти в зону, но делал всё слишком медленно. Накрыли российского форварда и вновь выбросили шайбу. Пока у россиян так и не получилось закрепиться в зоне. (2')
Долго не получалось у сборной России войти в зону противника. Шипачёв, Гусев и Чибисов тщетно пытались перейти синюю линю. В итоге это всё же удалось. Но голкипер Шимон Грубец не позволил развить атаку, зафиксировав шайбу после наброса. (2')
Уже на 12-й секунде сборная Чехии остаётся в меньшинстве. За атаку соперника клюшкой две минуты получил Томаш Гика. (1')
Стартовое вбрасывание. У сборной России игру начинает тройка Карнаухова. Но шайба остаётся за обладателем Кубка Стэнли Давидом Крейчи. (1')
Состав сборной Чехии.
👥 Do utkání s týmem ROV nastoupíme se změnami v sestavě – Michael Špaček obnoví spolupráci s Matějem Stránským, do druhého útoku se posouvá Sobotka.#zoh2022#narodnitym#jakolev#IceHockeypic.twitter.com/sX8KKjNWDO— Hokejový nároďák (@narodnitym) February 12, 2022
Состав сборной России на матч с Чехией. Если в противостоянии с Данией тренерский штаб пошёл на минимальные изменения лишь по ходу встречи, то на этот раз серьёзно перекроил все звенья ещё до старта. В первозданном виде осталось лишь тройка Карнаухов — Воронков — Слепышев, в то время как все остальные были перестроены. Причём полностью было разбито трио Шипачёв — Григоренко — Гусев.
📝Состав на заключительный матч группового этапа на Олимпийских играх в Пекине!— Хоккей России (@russiahockey) February 12, 2022
Матч начнётся в 16:10 по мск, прямой эфир на «России 1»#Beijing2022pic.twitter.com/9b6Uy7axi9
Что касается Чехии, то в её настрое на этот матч сомневаться не приходится. Победа позволит им побороться за второе место в группе, в то время как поражение может отбросить их на четвёртую строчку. В этом случае они рискуют получить топ-оппонента уже в первом раунде плей-офф.
Таким образом, для сборной России эта встреча — отличная возможность попробовать свои силы в противостоянии с именитым соперником и найти идеальные сочетания в атакующей линии. Всё же всего три заброшенные шайбы в двух матчах — не самый лучший показатель.
Таким образом, даже в случае крупной победы чехи не смогут обойти россиян в турнирной таблице. Сделать этого не сможет и Дания, если ей удастся вновь сотворить сенсацию и взять верх над Швейцарией. В этом случае команда Хайнца Элерса сравняется с Россией по очкам, но уступит по дополнительным показателям. Главным из них является количество набранных очков в очных матчах.
Две победы на старте группового этапа помогли сборной России гарантировать себе первое место в квартете B, а вместе с ним и путёвку в четвертьфинал. На данный момент подопечные Алексея Жамнова имеют в своём активе шесть очков, у Дании — три, Чехии — два, у Швейцарии — одно.
Здравствуйте, уважаемые читатели. RT начинает текстовую онлайн-трансляцию матча группового этапа хоккейного турнира Олимпийских игр в Пекине между сборными России и Чехии.