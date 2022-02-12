Репетиция перед плей-офф: Россия играет вничью с Чехией в матче группового этапа хоккейного турнира Олимпиады

| Сергей Стариков

Сборная России по хоккею играет с национальной командой Чехии в заключительном, третьем матче группового этапа Олимпийских игр 2022 года в Пекине. Подопечные Алексея Жамнова гарантировали себе первое место в группе и не упустят его даже в случае поражения в основное время. При этом победа увеличит шансы занять лидирующую позицию в рейтинге и получить более удобного соперника в четвертьфинале. RT ведёт онлайн-трансляцию встречи.