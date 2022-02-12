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Репетиция перед плей-офф: Россия играет вничью с Чехией в матче группового этапа хоккейного турнира Олимпиады

12.02.2022, 16:50 | Сергей Стариков

Сборная России по хоккею играет с национальной командой Чехии в заключительном, третьем матче группового этапа Олимпийских игр 2022 года в Пекине. Подопечные Алексея Жамнова гарантировали себе первое место в группе и не упустят его даже в случае поражения в основное время. При этом победа увеличит шансы занять лидирующую позицию в рейтинге и получить более удобного соперника в четвертьфинале. RT ведёт онлайн-трансляцию встречи.

Репетиция перед плей-офф: Россия играет вничью с Чехией в матче группового этапа хоккейного турнира Олимпиады
  • © Bruce Bennett/Getty Images
17:08

Опять чехи выигрывают вбрасывание и снова бросают по воротам Федотова. Российский вратарь вынужден трудиться, не покладая рук. Вновь звено Крейчи создаёт огромные проблемы для отечественных защитников. (25')

17:05

Опаснейшая атака чехов. Сразу два отличных момента отличиться имел Соботка. Сначала он в одиночестве остался рядом с воротами, а потом имел возможность переправить её в угол после наброса. Очень жарко у ворот Федотова. (24')

17:04

Снова звено Карнаухова создаёт проблемы Грубецу и компании. На этот раз Павел бросал. И на этом наступлении не закончилось. После смены защитник Нестеров неожиданно прорвался к воротам и заставил вновь проявить себя Шимону. (23')

17:02

В полных составах команды, и сборная России проводит первую опасную атаку во втором периоде. Ошибка в передаче чехов позволила Воронкову получить момент для броска. Он его использовал, но Грубец справился. (22')

17:02

Кундратек выкатился из-за ворот и опасно бросил по воротам Федотова. Российский голкипер справился, но уж больно легко подопечные Пешана создают моменты. (22')

17:01

Начало второго периода. Ткачёв проиграл вбрасывание Крейчи. Команды по-прежнему играют четыре на четыре. (21')

16:59

Статистика первого периода.

16:45

Так и завершился первый период матча. С одной стороны, сборная России продемонстрировала прогресс в движении — смены в звеньях явно пошли на пользу. Вновь неплохо смотрится тройка Карнаухова, вместе с Ткачёвым и Грицюком гораздо комфортнее чувствует себя Гусев. Но два удаления и первый пропущенный гол на турнире немного портят впечатление. Перерыв. (20')

16:44

Матч остановлен. Вновь потасовка на льду. Сначала Воронков что-то не поделил с Гикой, потом схлестнулся с Клоком. На этот раз судьи не выдержали и удалили обоих. По две минуты получил каждый из хоккеистов. Четыре на четыре играют коллективы. (20')

16:42

Неплохо двигается не самое габаритное звено Ткачёва, рост участников которого не превышает 182 см. Эффектные оставления и передачи чуть было не позволили запутать противника. Однако эта тройка обошлась без прямых угроз для Грубеца. Исправило эту оплошность трио Карнаухова. Слепышев заставил Шимона вступить в игру. (19')

16:39

Вновь россиянам удалось ненадолго вывести шайбу из собственной зоны, но чехи вновь её вернули. Очередной раз на бросок вывели Кундратека. Вновь Федотову пришлось вступать в игре. Очень непростой отрезок для подопечных Жамнова. Но второй раз реализовать большинство они не позволили. (17')

16:39

На этот раз чехам потребовалось время, чтобы укрепиться в зон россиян. Но в конце концов это всё же получилось. Бросок Кундратека получился опасным, а на пятаке до последнего толкался Коварж. Это не понравилось Воронкову. Завязалась потасовка. (16')

16:36

Ещё одно удаление в составе сборной России. На этот раз Дамир Шарипзянов отправляется на скамейку штрафников. Ещё две минуты в неравных составах. (16')

16:34

Карнаухов выехал из-за ворот и попробовал то ли бросить в ближний угол, то ли прострелить на пятак. Ни того ни другого не получилось. Не без помощи чехов Павел оказался на льду. Атака сборной России завершилась. (15')

16:33

Сборная России пытается вернуть себе нити игры. Сначала Чибисов пытался войти в зону противника, а не сумев добиться этого, силовым приёмом снёс соперника, а потом звено Ткачёва вновь пыталось создать сложности для Грубеца. (14')

16:30

В отличие от россиян, чехи с ходу закрепились в зоне соперника и принялись растягивать оборону. Если бросок Крейчи стал лёгкой добычей для Федотова, то с попыткой Кундратека не справился. Сборная России пропустила первую шайбу на Олимпийских играх. 1:1. (13')

16:30

Удаление в составе сборной России. Александр Елесин получил две минуты штрафа за блокировку. Очень несвоевременное удаление. Чехи как раз взвинтили темп. (13')

16:28

И сразу же опасный ответ чехов. Романа Червенку забыли в опасной близости у ворот. Тот убрал под удобную, левую руку и бросил в ближний. Федотов выручил. (12')

16:27

Быстрая атака чуть было не удалась сборной России. Карнаухов на скорости вошёл в зону и пытался кистевым броском направить шайбу в дальний угол. Чешские защитники заблокировали попытку форварда ЦСКА. (11')

16:26

Перспективный перехват Григоренко не привёл ни к чему опасному. Михаил здорово зацепился за шайбу прямо перед воротам Грубеца, правда, находился спиной. Передача защитнику была логичным решением, но тот продвинуть шайбу уже не смог. (10')

16:25

Инициатива перешла к Чехии, об этом можно говорить смело. Пропустив шайбу, подопечные Филипа Пешана немного осмелели и стали активнее идти вперёд. Ещё один мощнейший бросок от синей линии. Мимо створа ворот Федотова. (9')

16:24

Жамнов целенаправленно использует тройку Карнаухова против звена Крейчи. Судя по всему, надеется таким образом сдержать лидера команды Чехии. В то же время опасную атаку организует тройка Шипачёва. Сам Вадим оказался на пятаке и пытался в ближнем бою переиграть Грубеца. Шимон справился. (8')

16:23

Опаснейший момент у ворот сборной России. Практически в пустой угол бросал Крейчи, но Федотов сыграл выше всяких похвал. Однако моментов у ворот россиян всё больше. (7')

16:21

Осмелели чехи. Отступать им больше некуда. Бросок от синей линии получился неприятным, но Федотов сыграл уверенно. (7')

16:19

Чехия пытается перехватить инициативу. На скорости Гика вкатился в зону россиян, но за воротами его накрыли защитники. Однако в следующей же атаке чехам всё же удалось доставить шайбу до Федотова. Российский вратарь сыграл не очень уверенно, соперники бросились добивать, но не сумели. (6')

16:17

Гол! На льду появилось звено Ткачёва и с ходу соорудило голевую атаку. Грицюк бросил в прорыв Владимира, а тот бросил в дальний угол. Шайба прошла под мышкой голкипера. 1:0. (5')

16:17

Первая попытка чехов провести массированную атаку не получилась, первому звену россиян удалось сдержать соперника. Но впереди организовать ничего не смогли. Галиев боролся за шайбу в зоне противника, но уступил. (5')

16:15

Впервые на льду оказалось четвёртое звено в составе Андронова, Плотникова и Григоренко. В плане движения россияне смотрелись очень неплохо и даже смогли нанести бросок по воротам Грубеца. Михаил проверил, насколько бдителен чешский страж ворот. (4')

16:13

Сборная России крайне неудачно провела большинство. Ни одного броска по воротам Грубеца не нанесли подопечные Жамнова. Задействовать вратаря соперника удалось лишь после того, как Чехия оказалась в полном составе. (3')

16:13

Гусев за счёт индивидуального мастерства пытался войти в зону, но делал всё слишком медленно. Накрыли российского форварда и вновь выбросили шайбу. Пока у россиян так и не получилось закрепиться в зоне. (2')

16:11

Долго не получалось у сборной России войти в зону противника. Шипачёв, Гусев и Чибисов тщетно пытались перейти синюю линю. В итоге это всё же удалось. Но голкипер Шимон Грубец не позволил развить атаку, зафиксировав шайбу после наброса. (2')

16:11

Уже на 12-й секунде сборная Чехии остаётся в меньшинстве. За атаку соперника клюшкой две минуты получил Томаш Гика. (1')

16:10

Стартовое вбрасывание. У сборной России игру начинает тройка Карнаухова. Но шайба остаётся за обладателем Кубка Стэнли Давидом Крейчи. (1')

16:07

Состав сборной Чехии.

16:05

Состав сборной России на матч с Чехией. Если в противостоянии с Данией тренерский штаб пошёл на минимальные изменения лишь по ходу встречи, то на этот раз серьёзно перекроил все звенья ещё до старта. В первозданном виде осталось лишь тройка Карнаухов — Воронков — Слепышев, в то время как все остальные были перестроены. Причём полностью было разбито трио Шипачёв — Григоренко — Гусев.  

16:03

Что касается Чехии, то в её настрое на этот матч сомневаться не приходится. Победа позволит им побороться за второе место в группе, в то время как поражение может отбросить их на четвёртую строчку. В этом случае они рискуют получить топ-оппонента уже в первом раунде плей-офф. 

16:00

Таким образом, для сборной России эта встреча — отличная возможность попробовать свои силы в противостоянии с именитым соперником и найти идеальные сочетания в атакующей линии. Всё же всего три заброшенные шайбы в двух матчах — не самый лучший показатель.

15:57

Таким образом, даже в случае крупной победы чехи не смогут обойти россиян в турнирной таблице. Сделать этого не сможет и Дания, если ей удастся вновь сотворить сенсацию и взять верх над Швейцарией. В этом случае команда Хайнца Элерса сравняется с Россией по очкам, но уступит по дополнительным показателям. Главным из них является количество набранных очков в очных матчах.

15:53

Две победы на старте группового этапа помогли сборной России гарантировать себе первое место в квартете B, а вместе с ним и путёвку в четвертьфинал. На данный момент подопечные Алексея Жамнова имеют в своём активе шесть очков, у Дании — три, Чехии — два, у Швейцарии — одно.

15:50

Здравствуйте, уважаемые читатели. RT начинает текстовую онлайн-трансляцию матча группового этапа хоккейного турнира Олимпийских игр в Пекине между сборными России и Чехии.

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