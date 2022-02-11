Терещенко: будь я на месте тренеров, не брал бы Гусева на Олимпиаду

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Трёхкратный чемпион мира по хоккею Алексей Терещенко рассказал, в каких перестановках в звеньях нуждается сборная России по хоккею на Олимпиаде в Пекине.

«В матче с Данией тренерский штаб уже пробовал новые сочетания. Вместо Гусева в большинстве выходил Станислав Галиев. Поиск идёт. Посмотрим, что будет дальше. Не могу советовать тренерскому штабу. Они видят хоккеистов каждый день и принимают решения. Это же скорее взгляд со стороны. Но будь я на их месте, не брал бы Гусева на Олимпиаду. Есть Сергей Толчинский, Константин Окулов, тот же Андрей Кузьменко, которого отправили домой. Считаю, что на сегодняшний день Никита не готов», — заявил Терещенко в интервью RT.

Он также рассказал, кого может выделить в матче с Данией и как на сборной России отразится потеря Артура Каюмова.

«Особо отмечать никого не хочется. Неплохо сыграли Иван Федотов, Александр Никишин смотрится очень достойно. Тройка Карнаухова хороша как в обороне, так и в атаке. Потеря Каюмова? Есть запасные, тот же Сергей Плотников. Это боец и очень опытный хоккеист. Вполне может заменить Каюмова. Проблем не должно быть. Жаль, что игроки получают травмы, нарушаются сочетания, но это нормальный процесс», — добавил Терещенко.

Ранее Терещенко заявил, что в сборной России играет одно звено — Карнаухов, Воронков, Слепышев.