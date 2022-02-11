Терещенко: в сборной России играет одно звено — Карнаухов, Воронков, Слепышев

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Трёхкратный чемпион мира по хоккею Алексей Терещенко поделился впечатлениями от матча сборной России с командой Дании на Олимпиаде в Пекине (2:0).

«Прогресса в сравнении с матчем со Швейцарией нет. На данный момент играет одно звено — Карнаухов, Воронков, Слепышев. Они как были на уровне, так и остались. Первая тройка? Необходимо добавлять. В большинстве был один момент, но этого мало. На Олимпийских играх не бывает мелочей», — заявил Терещенко в интервью RT.

Он также добавил, какие проблемы есть в сборной России.

«Проблема в реализации. Когда уровень немного повыше, начинаем не успевать, нас накрывают. Необходимо быстрее принимать решения. Я уже неоднократно говорил, что уровень КХЛ очень низкий. Сборная России уже давно ничего не выигрывает. Дай бог, чтобы здесь что-то получилось», — добавил Терещенко.

Ранее тренер сборной Чехии по хоккею заявил, что для его команды матч с Россией принципиальный.