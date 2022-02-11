НОВОСТИ
РАСПИСАНИЕ
МЕДАЛЬНЫЙ ЗАЧЁТ
РЕЗУЛЬТАТЫ
МАТЕРИАЛЫ
НОВОСТИ
РАСПИСАНИЕ
МЕДАЛЬНЫЙ ЗАЧЁТ
РЕЗУЛЬТАТЫ
МАТЕРИАЛЫ
ФОТО
ВИДЕО

Тренер сборной Чехии по хоккею: для нас матч с Россией принципиальный

11.02.2022, 15:21 |

Главный тренер сборной Чехии по хоккею Филип Пешан поделился ожиданиями от предстоящего матча с командой России на групповом этапе Олимпиады в Пекине.

Тренер сборной Чехии по хоккею: для нас матч с Россией принципиальный
  • Gettyimages.ru

«К сожалению, мы больше не можем бороться за первое место в группе. Но, конечно, мы хотим обыграть Россию. Для нас это принципиальный матч», — цитирует тренера Sport24.

Он также отметил, что Россия ещё не пропускала шайбы на Олимпиаде, чехи постараются это исправить. Он выделил среди российских игроков вратаря, который, по его словам, здорово играет на Олимпиаде-2022.

Встреча между Россией и Чехией пройдёт 12 февраля. Начало — в 16:10 мск.

Ранее Немчинов заявил, что пока сборной России не хватает игровой практики.

Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
НОВОСТИ
РАСПИСАНИЕ
МЕДАЛЬНЫЙ ЗАЧЁТ
РЕЗУЛЬТАТЫ
МАТЕРИАЛЫ