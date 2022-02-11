Тренер сборной Чехии по хоккею: для нас матч с Россией принципиальный

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Главный тренер сборной Чехии по хоккею Филип Пешан поделился ожиданиями от предстоящего матча с командой России на групповом этапе Олимпиады в Пекине.

«К сожалению, мы больше не можем бороться за первое место в группе. Но, конечно, мы хотим обыграть Россию. Для нас это принципиальный матч», — цитирует тренера Sport24.

Он также отметил, что Россия ещё не пропускала шайбы на Олимпиаде, чехи постараются это исправить. Он выделил среди российских игроков вратаря, который, по его словам, здорово играет на Олимпиаде-2022.

Встреча между Россией и Чехией пройдёт 12 февраля. Начало — в 16:10 мск.

Ранее Немчинов заявил, что пока сборной России не хватает игровой практики.