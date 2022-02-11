Немчинов: пока сборной России не хватает игровой практики

«После первого матча прошёл всего один день. Пока сборной России не хватает игровой практики. Самое главное, что победили, дважды сыграли «на ноль» и напрямую вышли в четвертьфинал», — заявил Немчинов в интервью RT.
Он также добавил, кого из российской сборной считает лучшим игроком матча.
«Федотов выступил здорово. Вратарю сложно играть в ситуации, когда по его воротам мало бросают. Также можно отметить всю сборную: уверенно смотрелась в обороне», — добавил Немчинов.
Ранее Чехия обыграла Швейцарию в серии буллитов на Олимпиаде-2022.