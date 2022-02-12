Передачи Радулова и Гурьянова помогли «Далласу» переиграть «Виннипег»

«Даллас Старз» на своём льду нанёс поражение «с» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Игра, которая прошла на льду арены «Эйрлайнс-центр» в Далласе, завершилась со счётом 4:3 в пользу команды из Техаса.

В составе «Далласа» шайбы забросили Джейкоб Петерсон (31-я минута), Тайлер Сегин (32-я), Джейми Бенн (53-я) и Джейсон Робертсон (64-я). У «Виннипега» голами отметились Пьер-Люк Дюбуа (21-я), Дженсен Харкинс (36-я) и Марк Шайфли (60-я).

Российские хоккеисты Денис Гурьянов и Александр Радулов записали на свой счёт в составе «Далласа» результативные передачи.

«Даллас» (52 очка) занимает пятое место в турнирной таблице Центрального дивизиона. «Виннипег» (46) идёт на шестой позиции.

Ранее сообщалось, что «Каролина Харрикейнз» одержала крупную победу над «Бостон Брюинз» в матче регулярного чемпионата НХЛ.