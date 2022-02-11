Три очка Свечникова помогли «Каролине» разгромить «Бостон» в матче НХЛ
- AP
- © Charles Krupa
Встреча прошла в Бостоне и завершилась в пользу гостей — 6:0.
В составе «Харрикейнз» дубль оформил Себастьян Ахо, а также по разу шайбы забросили Винсент Трочек, Андрей Свечников, Бретт Песке и Брэди Шей.
Свечников также отметился двумя результативными передачами. Так он набрал три очка по итогам игры.
Ранее сообщалось, что два паса Евгения Кузнецова и 42 сейва Ильи Самсонова помогли «Вашингтону» победить «Монреаль» в НХЛ.