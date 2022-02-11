Два паса Кузнецова и 42 сейва Самсонова помогли «Вашингтону» победить «Монреаль» в НХЛ

Короткая ссылка
«Вашингтон Кэпиталз» одержал победу над «Монреаль Канадиенс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча прошла в Монреале и завершилась со счётом 5:2 в пользу гостей.

В составе «Кэпиталз» дубль оформил Джо Снивли, а также по разу отличились Коннор Макмайкл, Карл Хагелин и Том Уилсон. Российский нападающий команды Евгений Кузнецов отметился двумя результативными передачами. У хозяев шайбы забросили Рем Питлик и Коул Кофилд.

Российский голкипер «Вашингтона» Илья Самсонов отразил 42 броска из 44. 

Ранее сообщалось, что шайба Владислава Наместникова помогла «Детройт Ред Уингз» обыграть «Филадельфия Флайерз».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить