Два паса Кузнецова и 42 сейва Самсонова помогли «Вашингтону» победить «Монреаль» в НХЛ
Встреча прошла в Монреале и завершилась со счётом 5:2 в пользу гостей.
В составе «Кэпиталз» дубль оформил Джо Снивли, а также по разу отличились Коннор Макмайкл, Карл Хагелин и Том Уилсон. Российский нападающий команды Евгений Кузнецов отметился двумя результативными передачами. У хозяев шайбы забросили Рем Питлик и Коул Кофилд.
Российский голкипер «Вашингтона» Илья Самсонов отразил 42 броска из 44.
Ранее сообщалось, что шайба Владислава Наместникова помогла «Детройт Ред Уингз» обыграть «Филадельфия Флайерз».