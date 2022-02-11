Два паса Кузнецова и 42 сейва Самсонова помогли «Вашингтону» победить «Монреаль» в НХЛ

«Вашингтон Кэпиталз» одержал победу над «Монреаль Канадиенс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча прошла в Монреале и завершилась со счётом 5:2 в пользу гостей.

В составе «Кэпиталз» дубль оформил Джо Снивли, а также по разу отличились Коннор Макмайкл, Карл Хагелин и Том Уилсон. Российский нападающий команды Евгений Кузнецов отметился двумя результативными передачами. У хозяев шайбы забросили Рем Питлик и Коул Кофилд.

Российский голкипер «Вашингтона» Илья Самсонов отразил 42 броска из 44.

Ранее сообщалось, что шайба Владислава Наместникова помогла «Детройт Ред Уингз» обыграть «Филадельфия Флайерз».