Шайба Наместникова помогла «Детройту» обыграть «Финикс»

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«Детройт Ред Уингз» на выезде в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) нанёс поражение «Филадельфия Флайерз».
Шайба Наместникова помогла «Детройту» обыграть «Финикс»
  • Gettyimages.ru
  • © Gregory Shamus

Игра, которая прошла на арене «Уэллс Фарго-Центр», завершилась со счётом 6:3 в пользу команды из штата Мичиган.

В составе «Детройта» шайбы забросили Дилан Ларкин (3-я минута), Лукас Рэймонд (6-я), Пиус Зутер (27-я), Робби Фаббри (31-я), Дживани Смит (49-я), Владислав Наместников (60-я). У «Феникса» отличились Исаак Рэтклифф (4-я), Трэвис Санхайм (7-я), Скотт Лотон (32-я).

Ранее сообщалось, что сборная России по хоккею переиграла Швейцарию в стартовом матче олимпийского турнира.

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