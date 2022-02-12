Хоккейные сборные России и Чехии забросили семь шайб за 10 минут 15 секунд

При счёте 1:2 в конце второго периода на 39-й минуте чехи отыгрались благодаря голу Давида Крейчи, а на 40-й они уже вышли вперёд — отличился Михаэль Шпачек.
На 44-й минуте на старте третьего периода Лукаш Клок увеличил преимущество чехов, но через 36 секунд Кирилл Семёнов сократил отставание российской команды. На 47-й минуте Арсений Грицюк восстановил равенство, а на 49-й россияне снова повели — шайбу забросил Андрей Чибисов. Однако ещё через 32 секунды Томаш Гика снова сравнял счёт.
Напомним, что россияне уже гарантировали себе участие в плей-офф после побед над Швейцарией (1:0) и Данией (2:0).
RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.
Россия является действующим олимпийским чемпионом по хоккею.
Ранее сообщалось, что российского форварда Дмитрия Воронкова удалили до конца матча с Чехией за удар соперника в голову.