Хоккейные сборные России и Чехии забросили семь шайб за 10 минут 15 секунд

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Сборные России и Чехии по хоккею забросили семь шайб за 10 минут 15 секунд на Олимпийских играх в Пекине.

При счёте 1:2 в конце второго периода на 39-й минуте чехи отыгрались благодаря голу Давида Крейчи, а на 40-й они уже вышли вперёд — отличился Михаэль Шпачек.

На 44-й минуте на старте третьего периода Лукаш Клок увеличил преимущество чехов, но через 36 секунд Кирилл Семёнов сократил отставание российской команды. На 47-й минуте Арсений Грицюк восстановил равенство, а на 49-й россияне снова повели — шайбу забросил Андрей Чибисов. Однако ещё через 32 секунды Томаш Гика снова сравнял счёт.

Напомним, что россияне уже гарантировали себе участие в плей-офф после побед над Швейцарией (1:0) и Данией (2:0).

RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

Россия является действующим олимпийским чемпионом по хоккею.

Ранее сообщалось, что российского форварда Дмитрия Воронкова удалили до конца матча с Чехией за удар соперника в голову.