Воронкова удалили до конца матча с Чехией за удар соперника в голову

Инцидент, за который россиянин был удалён, произошёл в конце второго периода. После видеоповтора арбитры зафиксировали, что Дмитрий ударил соперника в голову, из-за чего ему дали штраф «5 + 20».
После этого россияне пропустили две шайбы в конце периода.
Напомним, что россияне уже гарантировали себе участие в плей-офф после побед над Швейцарией (1:0) и Данией (2:0).
RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.
Россия является действующим олимпийским чемпионом по хоккею.
Ранее сообщалось, что сборная России по хоккею уступает команде Чехии после второго периода на ОИ-2022.