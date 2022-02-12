Воронкова удалили до конца матча с Чехией за удар соперника в голову

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Нападающий сборной России по хоккею Дмитрий Воронков был удалён до конца матча с Чехией на Олимпиаде в Пекине.

Инцидент, за который россиянин был удалён, произошёл в конце второго периода. После видеоповтора арбитры зафиксировали, что Дмитрий ударил соперника в голову, из-за чего ему дали штраф «5 + 20».

После этого россияне пропустили две шайбы в конце периода.

Напомним, что россияне уже гарантировали себе участие в плей-офф после побед над Швейцарией (1:0) и Данией (2:0).

RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

Россия является действующим олимпийским чемпионом по хоккею.

Ранее сообщалось, что сборная России по хоккею уступает команде Чехии после второго периода на ОИ-2022.