Сборная России по хоккею уступает команде Чехии после второго периода на ОИ-2022

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Завершился второй период матча между сборными России и Чехии по хоккею на Олимпиаде в Пекине.

После второго периода россияне уступают чехам со счётом 2:3.

В первой трети игры на пятой минуте Владимир Ткачёв вывел вперёд российскую национальную команду, а на 13-й минуте Томаш Кундратек реализовал большинство и восстановил равенство.

Во втором периоде отечественная команда снова повела благодаря голу Никиты Нестерова при численном преимуществе на 33-й минуте. Однако в незадолго до сирены на перерыв Давид Крейчи (на 39-й минуте) сравнял счёт, а через 35 секунд Михаэль Шпачек (на 40-й) вывел чехов вперёд.

Напомним, что россияне уже гарантировали себе участие в плей-офф после побед над Швейцарией (1:0) и Данией (2:0).

RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

Россия является действующим олимпийским чемпионом по хоккею.

Ранее сообщалось, что сборная России менее чем за минуту дважды пропустила от команды Чехии в конце второго периода на ОИ-2022.