Сборная России по хоккею уступает команде Чехии после второго периода на ОИ-2022

После второго периода россияне уступают чехам со счётом 2:3.
В первой трети игры на пятой минуте Владимир Ткачёв вывел вперёд российскую национальную команду, а на 13-й минуте Томаш Кундратек реализовал большинство и восстановил равенство.
Во втором периоде отечественная команда снова повела благодаря голу Никиты Нестерова при численном преимуществе на 33-й минуте. Однако в незадолго до сирены на перерыв Давид Крейчи (на 39-й минуте) сравнял счёт, а через 35 секунд Михаэль Шпачек (на 40-й) вывел чехов вперёд.
Напомним, что россияне уже гарантировали себе участие в плей-офф после побед над Швейцарией (1:0) и Данией (2:0).
RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.
Россия является действующим олимпийским чемпионом по хоккею.
Ранее сообщалось, что сборная России менее чем за минуту дважды пропустила от команды Чехии в конце второго периода на ОИ-2022.