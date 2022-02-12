«Одно четвёртое место я уже пережил»: Цветков остановился в шаге от медали в спринте на Олимпиаде в Пекине

| Екатерина Бредина

Максим Цветков второй раз подряд занял четвёртое место на Олимпийских играх в Пекине. Россиянин не допустил ни одного промаха в спринте, но на финише уступил 1,7 секунды смазавшему один выстрел Тарьею Бё. Победил в гонке брат норвежца — Йоханнес. Второе место занял француз Кентен Фийон-Майе. Эдуард Латыпов показал третий ход на дистанции, но из-за трёх ошибок на стрельбище финишировал лишь 11-м.

Если в женском спринте российские болельщики могли надеяться только на Кристину Резцову, то в аналогичной гонке у мужчин шансы на награды имели практически все представители национальной команды. Максим Цветков в Пекине уже продемонстрировал, что способен бороться за самые высокие места, во вторник оказавшись в шаге от пьедестала почёта. Эдуард Латыпов в этом сезоне завоёвывал медали на этапах Кубка мира в данном виде программы, а Александр Логинов и вовсе выигрывал в Оберхофе. Даниил Серохвостов выступал не так стабильно, но иногда попадал в десятку сильнейших.

Однако глава СБР Владимир Драчёв, рассуждая о выступлении биатлонистов, делал ставку только на одного спортсмена из коллектива.

«Большая надежда на Сашу Логинова — только он претендует на медали. Остальным придётся потяжелее. Они будут бороться максимум за шестые — десятые места», — сказал Драчёв в интервью «Чемпионату».

Россияне вышли на дистанцию в первой группе. У Цветкова был девятый стартовый номер, у Логинова — десятый, у Латыпова — 12-й. Раньше отечественных спортсменов из серьёзных соперников бежал только Ветле Кристиансен, однако норвежец допустил два промаха на лёжке, поэтому сразу же потерял лидирующие позиции в протоколе.

Впрочем, работа россиян на стрельбище заставила болельщиков национальной команды тоже разочарованно вздыхать. С лёжкой смог справиться только Максим. После двух точных выстрелов он взял небольшую паузу, переизготовился и уверенно закрыл все мишени. Александр, наоборот, действовал очень быстро, но скорость в данном случае не гарантировала качества. Спортсмен промазал дважды и вычеркнул себя из числа претендентов на награды. Вслед за ним такое же количество штрафных кругов прошёл и Эдуард.

На стойке всё прошло по схожему сценарию. Цветков закрыл пять мишеней, Логинов допустил две ошибки, Латыпов — одну. Таким образом, шансы на награды оставались только у одного россиянина из трёх, но лишь в том случае, если бы Максим продемонстрировал максимум своих возможностей на дистанции, поскольку остальные соперники, уходившие на трассу позже, считались куда более сильными лыжниками. Самым опасным из них был Йоханнес Бё. Норвежец в этом сезоне лишь раз побеждал в спринте, но вызвано это было в первую очередь плохой стрельбой. Двукратный олимпийский чемпион очень мощно начал гонку. Закрыв все мишени на лёжке, он опередил Цветкова на 24,9 секунды.

Идеально отработать стойку трёхкратный обладатель Кубка мира не смог. На один штрафной круг ему всё-таки пришлось зайти, однако даже с промахом Бё имел преимущество перед результатом Максима в полминуты, а на финише оно увеличилось до 40,6 сек.

Вмешался в борьбу за награды и Кентен Фийон-Майе. Лидер французской сборной допустил промах на лёжке, но ходом по дистанции выглядел великолепно, поэтому после чистой стойки опережал россиянина на 2,5 секунды. На последнем круге олимпийский чемпион Пекина только увеличил отрыв от Цветкова, который опустился на третью строчку в итоговом протоколе.

Вслед за Майе штурмовать результат отечественного спортсмена пошёл Бё-старший. Тарьей также допустил один промах и уходил со стрельбища на заключительный отрезок дистанции с отставанием в 6,5 секунды от Максима. Однако отрыв начал медленно таять на временных отсечках, и на отметке 8,9 км впереди уже был норвежец. Финишный створ он в итоге пересёк на 1,7 секунды раньше россиянина. Цветков снова, как и в индивидуальной гонке, остался четвёртым.

Однако после выступления Максим не выглядел сильно расстроенным. Он признался, что куда больше переживал после первой «деревянной» медали.

«Четвёртое место я уже пережил, второй раз оно меня уже так не выбьет. Я понимал, что сегодня фаворитами будут те ребята, которые более быстро бегут на дистанции. Хоть у меня и был неплохой ход в индивидуалке, но сегодня гонка для тех ребят, кто сильно себя чувствует на трассе. И они это показали», — приводит слова Цветкова «Спорт-Экспресс».

Что касается остальных россиян, то вновь хорошую скорость показал Эдуард Латыпов. Ходом он был третьим вслед за Фийоном-Майе и Бё-младшим. За счёт этого спортсмен даже с тремя промахами занял 11-е место и сохранил шансы на медали в гонке преследования. Серохвостов не так сильно смотрелся на лыжне, а два промаха отбросили биатлониста на 19-ю позицию. Хуже всех неожиданно выступил Александр Логинов. Он стал лишь 38-м с отставанием 2:15,1 секунды. Однако после четырёх ошибок на огневом рубеже лидер национальной команды, скорее всего, просто бросил бежать.