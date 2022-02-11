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Богалий считает, что чрезмерное желание мешает Резцовой завоевать медаль на ОИ-2022

11.02.2022, 23:03 |

Двукратная олимпийская чемпионка в эстафете Анна Богалий прокомментировала выступление российской биатлонистки Кристины Резцовой в спринте на зимних Играх-2022, которые проходят в Пекине.

Богалий считает, что чрезмерное желание мешает Резцовой завоевать медаль на ОИ-2022
  • Gettyimages.ru
  • © Maja Hitij

«У Резцовой уже не в первый раз заметно излишнее желание проявить себя. Логика у неё такая: хочу здесь и сейчас, буду где-то даже идти ва-банк. Девочки хорошо готовы, потому за них вдвойне обидно, что у них не получается. Излишнее желание в подобных случаях может захлестнуть. Все ведь по-разному реагируют на такое состояние. С другой стороны, я не нахожусь там и не вижу, как они готовятся, какие у них движения, а потому могу лишь делать предположения. Телевизионной картинки недостаточно для досконального анализа», — цитирует Богалий Metaratings.ru.

25-летняя Резцова допустила два промаха в спринтерской гонке и заняла шестое место.

Ранее швейцарский журналист рассказал, как передавал Васнецовой еду в карантинном отеле.

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