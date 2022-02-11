Швейцарский журналист рассказал, как передавал Васнецовой еду в карантинном отеле

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Швейцарский журналист телеканала SRF Филипп Штекли рассказал, как помогал российской биатлонистке Валерии Васнецовой, которая жаловалась на качество еды в карантинном отеле на Олимпиаде в Пекине.

«Я услышал плач за стеной и понял, что с ней не всё в порядке. Понятия не имел, что в соседнем со мной номере живёт российская спортсменка. Написал свой телефон на бумажке, положил под дверь её номера. Через два часа Валерия написала мне. Я спросил, могу ли помочь. Она позвонила и рассказала, что очень голодна и расстроена, потому что её мечта об Олимпийских играх рухнула. Она получала еду из деревни биатлонистов, поскольку она 100% не содержала допинг. Но едой это трудно назвать. У нас был другой набор блюд. Когда Валерия назвала мне своё меню, я понял, что её — намного хуже. У меня было много разной еды. Я просто решил помочь ей, передавая фрукты, швейцарский шоколад, чай, соки. Я поступил бы так по отношению к любому. Но когда я узнал, что она спортсменка, то понял, что её ситуация в разы хуже моей. Я-то всего лишь журналист — могу подождать и поработать здесь немного, а для Валерии это большая драма, поскольку она усердно трудилась ради Олимпиады. Общение помогало сделать ситуацию более комфортной для нас обоих», — сказал журналист Sport24.

Васнецова сдала положительный тест на коронавирус и пропустила Олимпиаду.

Ранее биатлонистка Васнецова сдала отрицательный тест на коронавирус.