Драчёв назвал великолепным результат биатлониста Цветкова в спринте

|

Бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв поделился мнением о выступлении отечественных спортсменов в спринте на Олимпиаде в Пекине.

«Для Цветкова это великолепный результат. Он проделал максимальную работу. Отстрелялся на ноль. Те, кто получил призовые медали, просто-напросто сильнее. Со штрафными кругами они обыграли Максима. Вопросов никаких нет. Максим единственный из десятки, кто отстрелял без штрафа и попал ноль», — цитирует Драчёва Sport24.

При этом ему обидно, что россиянину совсем немного не хватило до завоевания медали. Эксперт также отметил прекрасную готовность Эдуарда Латыпова к соревнованиям.

«Но, к сожалению, на первом рубеже выстрелом лёжа он попал два раза. Не отреагировал на ветер. Промахи были на три часа. Это обидно. Сегодня он мог показывать отличный результат, даже несмотря на штрафной круг. Латыпов мог бороться за медаль», — добавил Драчёв.

Максим Цветков занял четвёртое место в спринте на 10 км на Олимпиаде, а Эдуард Латыпов стал 11-м.

Ранее сообщалось, что норвежец Йоханнес Бё выиграл биатлонный спринт на Олимпиаде.