«Круто, когда не способен на большее, а я могу»: Резцова с двумя промахами финишировала шестой в спринте на ОИ-2022

| Екатерина Бредина

Кристина Резцова заняла шестое место в спринте на Олимпиаде в Пекине. Россиянка допустила два промаха на огневых рубежах и проиграла победительнице норвежке Марте Рёйселанд минуту и пять секунд. На втором месте расположилась шведка Эльвира Эберг, третьей стала итальянка Доротея Вирер. После гонки лидер национальной команды призналась, что способна показать более высокий результат, но не понимает, как исправлять стрельбу.

В женском спринте на Олимпиаде в Пекине главные надежды российских болельщиков были связаны с Кристиной Резцовой. Остальные девушки в индивидуальной гонке имели очень большие отставания от лидеров и рассчитывать на их прорыв было откровенно сложно. Впрочем, как отметил бывший президент СБР Владимир Драчёв, выбор у тренерского штаба небольшой, менять биатлонисток просто не на кого.

«Их всего пять человек. Буртасова не побежит — в Европе она хорошо выступала, брала медали. А в последний раз все выступили из рук вон плохо, кроме Резцовой. При хорошем раскладе Кристина может бороться за медали в спринте. А остальные на 99,9% ничего не смогут показать в плане наград», — приводил слова специалиста портал «Чемпионат».

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Сильнейшая группа вышла на старт сразу. Первой на дистанции оказалась норвежка Тириль Экхофф, пятой — её соотечественница Марте Рёйселанд. Вслед за ними, седьмой, Резцова. Так что россиянка могла ориентироваться на время лидера общего зачёта Кубка мира. Кристина хорошо пробежала первый круг, нисколько не уступая скандинавке ходом. Но первым же выстрелом промазала, существенно усложнив себе задачу попасть на пьедестал почёта.

При этом со стадиона она уходила с отставанием 26,9 секунды от Рёйселанд, которая без ошибок отработала на огневом рубеже. Так что в случае хорошей второй стрельбы у отечественной спортсменки сохранялись шансы на место в тройке. Однако точность Кристины на стойке в нынешнем сезоне меньше, чем на лёжке, — 80%. Плюс не доставляла радости стрельба лидера. Двукратная чемпионка мира вновь отстреляла безупречно и сделала хорошую заявку не просто на медаль, но и на победу в гонке, поскольку ходом с ней также никому не удавалось соперничать.

Перед вторым огневым рубежом отставание Резцовой выросло ещё и составило уже 34,7 секунды. Выдохнув, она начала стрельбу и, увы, вновь один раз промахнулась. Но даже с таким количеством ошибок она убегала на последний круг второй в промежуточном протоколе, поскольку Экхофф также промазала дважды. При этом отрыв от Рёйселанд составлял уже 55,4 секунды. С трудом верилось, что другие спортсменки не смогут показать время лучше Кристины. Однако биатлонистка не сдавалась и до последнего боролась на дистанции, но в итоге проиграла норвежке ещё десять секунд.

Как оказалось, результат Резцовой был не таким плохим. Слишком высокий темп предложила соперницам многократная чемпионка мира. Поэтому Кристина достаточно долго оставалась второй. Подвинуть спортсменку в протоколе получилось у Доротеи Вирер. Итальянка чисто отработала на огневых рубежах и неплохо выглядела на дистанции. Впрочем, и она много проиграла скандинавке — 37,2 секунды.

Призрачной надежды на медаль россиян лишила Ингрид Тандревольд. Она чисто стреляла, но ходом уступила своей соотечественнице минуту — всего на пять секунд меньше Резцовой. На финише норвежка рухнула без сил и только через некоторое время при помощи медиков ушла в подтрибунное помещение.

Единственной спортсменкой, кто смог навязать борьбу Рёйселанд, стала Эльвира Эберг. Шведка отлично прошла первый круг и после чистой лёжки стала лидером. Однако удержать скорость лидера у неё не вышло: на втором отрезке спортсменка отстала на 20,6 секунды, а по ходу последнего — ещё на десять. Однако этого оказалось достаточно, чтобы обойти Вирер. Эберг в итоге финишировала второй.

Удивительно, но в протоколе спринта даже с двумя промахами Резцова осталась шестой. Помимо уже перечисленных биатлонисток, её опередила австрийка Лиза Тереза Хаузер, которая также продемонстрировала чистую стрельбу.

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Так что позиция для атаки у Кристины перед гонкой преследования достаточно хорошая. Правда, этот вид программы, похоже, как раз не для неё. По крайней мере, так думает мама спортсменки Анфиса Резцова.

«В контактных соревнованиях она заводится на дистанции, что не совсем правильно. Она девочка с характером, резкая, целеустремлённая. Всегда хочет быть первой. Стремится всех обойти на трассе, убежать. Но это не всегда хорошо. В итоге не получается нормально отработать на огневых рубежах. Так что гонки преследования, например, не для неё. Но я только предполагаю. Чем всё закончится на Олимпиаде, никто не знает», — сказала RT двукратная олимпийская чемпионка.

Сама Кристина после спринта злилась на себя из-за стрельбы и расстраивалась из-за шестого места.

«Я стараюсь никогда не унывать. Отвратительная фраза «если бы не промахи…». Если бы не промахи, я бы уже несколько раз олимпийской чемпионкой стала, но, к сожалению, промахи есть, и никуда пока я не могу от них деться. И каждый день я говорю сама себе о том, что это не моя стрельба. Причём каждый раз по-разному. В один день я делаю одну ошибку, в другой день я делаю другую ошибку, то есть пытаюсь исправить ту, которая была, и это приводит к другим. Пока что не понимаю и не знаю, как собрать всё вместе сразу. И от этого ещё сильнее злость. Топ-6 на Олимпиаде — это круто, но это круто, когда ты не можешь быть ближе. Но я-то могу! Поэтому больше расстройства, чем удовлетворения», — возмущалась Резцова.

Другие россиянки, как и ожидалось, в спринте остались в тени. Ульяна Нигматуллина хорошо прошла первый круг, но допустила два промаха. После этого спортсменка, похоже, расстроилась и перестала бежать. На финише она уступила победительнице 1:27,5 секунды.

Ирина Казакевич справилась с огневыми рубежами. Один промах — хороший для неё результат, но куда-то делась скорость спортсменки, про которую говорит тренерский штаб национальной команды. При этом с отставанием 1:39,4 секунды она попала в двадцатку сильнейших. Пробилась в гонку преследования и Светлана Миронова, но с 47-го места. С тремя промахами она проиграла Рёйселанд 2:33,3 сек.