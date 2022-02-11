Жамнов заявил, что хоккеисты сборной России не выполнили задание на матч с Данией

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Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов прокомментировал победу над командой Дании на Олимпийских играх в Пекине.

«В целом впечатления не очень. Не понравилось, что то задание, которое мы давали игрокам перед матчем, не было выполнено до конца. Знали, что Дания — команда вязкая, которая будет играть довольно жёстко, мобильно. Просили терпеть, выигрывать нейтральные шайбы, бороться за них и больше сконцентрироваться на держании шайбы в зоне атаки. Можно сказать, что до конца ничего из этого не выполнили», — приводит слова Жамнова пресс-служба Олимпийского комитета России.

Он отметил, что команда пытается больше находиться в атаке, но это не получается, так как не удаётся хорошо контролировать шайбу. По его мнению, результат приходит именно тогда, когда игроки выполняют задание на матч.

«Мы поговорили после матча. Все прекрасно всё понимают. Ждем завтрашней игры. У нас есть 24 часа перед матчем с Чехией, чтобы сделать правильные выводы и всё поменять в лучшую сторону», — добавил специалист.

Россияне обыграли датчан со счётом 2:0 благодаря голам Павла Каранухова и Кирилла Семёнова. Для национальной команды это вторая победа на ОИ-2022, а в следующем матче, который состоится 12 февраля подопечные Жамнова встретятся со сборной Чехии.

Ранее сообщалось, что российский хоккеист Артур Каюмов получил травму в матче с командой Дании на ОИ-2022.