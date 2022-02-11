В Олимпийском комитете Канады отреагировали на ситуацию с российской фигуристкой Валиевой

|

Исполнительный директор Национального олимпийского комитета Канады (НОК) Эрик Майлз прокомментировал ситуацию с положительной допинг-пробой российской фигуристки Камилы Валиевой.

«У нас те же вопросы по командному турниру по фигурному катанию, как и у всех остальных. Важно, чтобы была сохранена справедливость, а целостность спорта была защищена. Мы надеемся, что дело быстро разрешится, а медалисты получат заслуженные награды здесь, в Пекине», — приводит слова Майлза журналист Дэвин Эру в Twitter.

11 февраля в Международном агентстве тестирования (ITA) подтвердили, что задержка церемонии награждения по итогам командного турнира в фигурном катании на Олимпиаде связана с декабрьской допинг-пробой 15-летней россиянки Камилы Валиевой во время чемпионата России в Санкт-Петербурге. В пробе обнаружили запрещённое вещество триметазидин.

Отмечается, что 8 февраля РУСАДА отстранило спортсменку, но на следующий день отменило отстранение после оспаривания Валиевой, что позволяет ей продолжать участие в Играх.

При этом МОК и ISU обжалуют в CAS решение РУСАДА снять отстранение с Валиевой.

Ранее сообщалось, что WADA вслед за МОК и ISU обжалует в CAS решение о снятии отстранения с Валиевой.