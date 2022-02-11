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WADA вслед за МОК и ISU обжалует в CAS решение о снятии отстранения с Валиевой

11.02.2022, 13:38 |

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) собирается оспорить в Спортивном арбитражном судей (CAS) снятие временного отстранения российской фигуристки Камилы Валиевой на Олимпиаде в Пекине.

WADA вслед за МОК и ISU обжалует в CAS решение о снятии отстранения с Валиевой
  • Gettyimages.ru

Как сообщает пресс-служба организации, в WADA считают, применение Всемирного антидопингового кодекса было неправильным в ситуации с допинг-пробой россиянки.

11 февраля в Международном агентстве тестирования (ITA) подтвердили, что задержка церемонии награждения по итогам командного турнира в фигурном катании на Олимпиаде связана с декабрьской допинг-пробой во время чемпионата России в Санкт-Петербурге 15-летней россиянки Камилы Валиевой. В пробе обнаружили запрещённое вещество триметазидин. 

Отмечается, что 8 февраля РУСАДА отстранило спортсменку, но на следующий день отменило отстранение после оспаривания Валиевой, что позволяет ей продолжать участие в Играх. 

При этом МОК и ISU обжалуют в CAS решение РУСАДА снять отстранение с Валиевой.

Ранее пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков выразил поддержку выразил поддержку Валиевой.

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